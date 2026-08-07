Türkiye, hedef pazarlara 6 ayda 94 milyar dolarlık ihracat yaptı! Zirvede Almanya var

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Türkiye, ihracatta pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik stratejisi kapsamında belirlediği hedef ülkelerde güçlü performansını sürdürdü. Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü "İhracatta Hedef Ülkeler Stratejisi" çerçevesinde yılın ilk altı ayında 60 hedef ülkeye yapılan ihracat 94 milyar dolara ulaşırken, toplam ticaret hacmi 233,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En büyük pazar yine Almanya

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde hedef ülkeler grubuna 94 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde bu ülkelerden gerçekleştirilen ithalat ise 139,3 milyar dolar oldu.

Böylece Türkiye'nin söz konusu 60 ülkeyle toplam dış ticaret hacmi 233,3 milyar dolara ulaştı.

Hedef ülkeler arasında en fazla ihracat 11,2 milyar dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi.

Almanya'yı 8,5 milyar dolarla ABD, 8 milyar dolarla Birleşik Krallık, 7,2 milyar dolarla İtalya, 5,7 milyar dolarla Fransa takip etti.

Amaç yeni pazarlarda Türk ürünlerinin payını artırmak

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen stratejiyle, Türkiye'nin ihracatının yalnızca mevcut pazarlarla sınırlı kalmaması, yeni pazarlara açılması ve Türk ürünlerinin küresel pazarlardaki payının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda ihracat yapan firmalara tanıtım, sipariş karşılama hizmeti, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri ve pazaryeri komisyon giderleri gibi birçok alanda destek sağlanıyor.

ABD ve Birleşik Krallık ile ticaret öne çıkıyor

Türkiye'nin NATO ülkeleri içindeki en önemli ticaret ortaklarından biri olan Almanya ile ikili ticarette 60 milyar dolarlık hedef korunuyor. Türk firmalarının Almanya'daki yatırımları 3 milyar dolara yaklaşırken, Türk müteahhitleri bugüne kadar ülkede toplam değeri 2,8 milyar doları aşan 397 projeye imza attı.

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi sürerken, iki ülke arasında beyaz eşya, tekstil, otomotiv, turizm, teknoloji ve nükleer enerji gibi stratejik sektörlerde iş birliği öne çıkıyor. Birleşik Krallık ile ise mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın dijital ticaret ve yatırımı da kapsayacak şekilde güncellenmesine yönelik müzakereler devam ediyor.