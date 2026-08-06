BAT sigara grubuna zam: En pahalı sigara 130 TL oldu

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Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, British American Tobacco (BAT) grubundaki sigaralara zam yapıldığını bildirdi.

Dündar'ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre, zam sonrası BAT grubunda en düşük sigara fiyatı 115 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 130 TL oldu.

Yeni fiyatların 7 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilirken, zamlı tarife tüm satış noktalarında uygulanacak.