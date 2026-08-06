Dev şirkette dikkat çeken tasfiye: En yüksek maaşlı yöneticiler işten çıkarıldı

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Visa, küresel yeniden yapılanma programı kapsamında 2.600 çalışanla yollarını ayırırken, işten çıkarmalar üst yönetim kademesine kadar uzandı.

Şirketin 320 çalışanı kapsayan son küçülme dalgasında 37 üst düzey yönetici, 16 baş mühendis ve mimarın yanı sıra çok sayıda kıdemli yazılım mühendisi, araştırmacı ve teknik çalışan bulunuyor.

Yüzde 7'lik iş gücü azaltımı

İşten çıkarılanlar arasında altı başkan yardımcısı da yer alırken Bloomberg'in aktardığına göre son karar, Visa'nın küresel ölçekte yaklaşık yüzde 7'lik iş gücü azaltımını kapsayan yeniden yapılanma planının parçası.

CEO Ryan McInerney, çalışanlara gönderdiği mesajda şirketin kaynaklarını daha yüksek büyüme potansiyeli taşıyan alanlara yönlendirdiğini belirterek, yapay zekanın Visa'da iş yapış biçimini değiştirdiğini ifade etti.

Şirketin yeniden yapılanma süreci, yapay zeka yatırımlarının hız kazandığı döneme denk geldi. Visa kısa süre önce, yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit çözümleri geliştiren İsrail merkezli BioCatch'i 2,4 milyar dolar karşılığında satın almış ve kullanıcı davranışlarını analiz ederek mevcut siber güvenlik çözümlerini güçlendireceğini açıklamıştı.

Finans teknolojilerinde büyük dönüşüm

Visa'daki küçülme, finans teknolojileri sektöründeki daha geniş dönüşümün de parçası olarak görülüyor. Mastercard bu yıl iş gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü azaltacağını açıklarken, birçok teknoloji şirketi de yapay zeka yatırımları doğrultusunda organizasyon yapılarını yeniden düzenliyor.

ABD'de yayımlanan Challenger, Gray & Christmas verilerine göre teknoloji sektöründe 2026'nın ilk çeyreğinde 52 binden fazla kişi işten çıkarıldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 artışa işaret ediyor.