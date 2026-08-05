JPMorgan'dan TL swap piyasasında kâr realizasyonu kararı

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JPMorgan stratejistleri Michael Harrison ve Anezka Christovova tarafından hazırlanan müşteri notunda, Türk lirası gecelik faiz swapları (OIS) piyasasındaki son görünüm değerlendirildi.

Analizde, temmuz ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 31,8'e gerileyerek üst üste ikinci ayda da yavaşlama göstermesinin kısa vadeli OIS oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu ifade edildi.

Piyasaların yıl sonuna kadar yaklaşık 430 baz puanlık faiz indirimi beklentisini fiyatladığı belirtilirken, bunun da politika faizinin JPMorgan'ın yıl sonu için öngördüğü yüzde 35 seviyesine paralel olarak yaklaşık yüzde 35,70'e işaret ettiği aktarıldı.

TCMB'nin temkinli duruşuna dikkat çekildi

Notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde tuttuğu, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin ise yüzde 40 düzeyinde devam ettiği hatırlatıldı.

Oynak enerji fiyatlarının da etkisiyle Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde temkinli hareket etmeyi sürdüreceği değerlendirmesine yer verildi.

Temmuzda açılan işlem kârla kapatıldı

JPMorgan, 16 Temmuz'da Aralık 2026 vadeli OIS'te alıcı (receive), 2y1y OIS vadesinde ise ödeyici (pay) pozisyon alarak getiri eğrisinin dikleşeceği beklentisiyle işlem başlatmıştı.

Raporda, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle eğrinin orta bölümünü oluşturan 2y1y OIS segmentinin zayıf performans sergilediği, bu vadedeki oranların temmuz ortasından bu yana yaklaşık 200 baz puan yükseldiği belirtildi.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen söz konusu vadedeki ayrışmanın devam etmesi üzerine stratejistlerin kâr realizasyonu kararı aldığı ifade edildi. Buna göre JPMorgan, -520 baz puan seviyesinden açtığı pozisyonu -300 baz puanda kapatarak toplam 242 baz puanlık net getiri elde ettiğini ve işlemin başarıyla tamamlandığını duyurdu.