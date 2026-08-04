TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci sıkı para politikasıyla güçlenecek

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Erzurum'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek sunum yaptı.

Karahan, sunumunda dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çekerek, yıllık tüketici enflasyonunun Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 31,8'e gerilediğini, Mayıs 2024'ten bu yana temel mallar, gıda ve hizmet gruplarında genele yayılan bir düşüş yaşandığını belirtti.

Hizmet enflasyonunda özellikle kira ve eğitim kalemlerindeki katılığın azaldığını ifade eden Karahan, üretici fiyatlarındaki yavaşlamanın da maliyet baskılarını hafiflettiğini söyledi. İç talepte dengelenme sağlanırken tüketici, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de gerileme görüldüğünü aktardı.

Sunumda, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler başta olmak üzere jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yükselttiği ve bunun enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu değerlendirilirken, savaş kaynaklı maliyet artışlarının üretici fiyatlarına yansıdığına işaret edildi. Buna karşın iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiği ve ithalat artışının geçmiş yıllara kıyasla daha sınırlı seyrettiği ifade edildi.

Karahan, kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini belirterek, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olacağını söyledi. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinin gerilediğini ifade eden Karahan, politika faizindeki gerilemenin de piyasa faizlerine yansıdığını kaydetti.

Karahan, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde savaşın küresel büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü etkilediğini belirtti. Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki yeniden yönlenmeden olumlu etkilendiğini ifade eden Karahan, ihracatta ivmelenme görüldüğünü kaydetti.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri doğrultusunda belirleneceğini söyledi. Karahan, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağını, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılacağını ifade etti. Karahan, kurulun enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu koruduğunu da vurguladı.