Asgari ücrette görünmeyen kayıp

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Eurostat'ın 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin verileri, Avrupa'da asgari ücret sıralamasının satın alma gücü dikkate alındığında önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Nominal ücretlerde üst sıralarda yer alan bazı ülkeler alım gücü sıralamasında gerilerken, bazı ülkeler ise daha düşük maaşlara rağmen daha üst sıralara yükseldi.

En yüksek asgari ücret Lüksemburg'da

Temmuz 2026 itibarıyla Avrupa'da en yüksek brüt aylık asgari ücret 2.771 euro ile Lüksemburg'da bulunuyor. Onu 2.391 euro ile İrlanda, 2.343 euro ile Almanya, 2.338 euro ile Hollanda ve 2.234 euro ile Belçika takip ediyor.

AB ülkeleri içinde en düşük asgari ücret ise 620 euro ile Bulgaristan'da yer aldı. Aday ülkeler de dahil edildiğinde en düşük ücret 169 euro ile Ukrayna'da kaydedildi. Türkiye ise 621 euroluk nominal asgari ücretle Bulgaristan'ın hemen üzerinde yer aldı.

Satın alma gücü sıralaması değişti

Ülkelerdeki fiyat seviyelerini dikkate alan satın alma gücü paritesi (PPS) hesaplamasında ise tablo önemli ölçüde değişiyor.

Almanya 2.164 PPS ile ilk sıraya yükselirken, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve İrlanda üst sıralardaki yerini korudu.

Türkiye ise satın alma gücü sıralamasında 1.000 PPS'nin altında kalan ülkeler arasında yer aldı.

Romanya yükseldi, Estonya geriledi

Nominal ücret sıralaması ile satın alma gücü sıralaması karşılaştırıldığında en dikkat çekici yükselişi Romanya gerçekleştirdi. Ülke sekiz basamak birden yükselerek 20'ncilikten 12'nciliğe çıktı.

Kuzey Makedonya da sekiz sıra yükselirken, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan da alım gücü sıralamasında yukarı çıktı.

En büyük gerilemeyi ise Estonya yaşadı. Ülke satın alma gücü sıralamasında 10 basamak birden düşerek listenin alt sıralarına geriledi.

Ücretler birçok ülkede enflasyonun gerisinde kaldı

Eurostat verilerine göre Ocak-Temmuz 2026 döneminde 29 ülkenin yalnızca sekizi asgari ücretini artırdı. Aynı dönemde Euro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Ücretlerin yılda sadece bir kez güncellendiği ülkelerde yüksek enflasyonun asgari ücretlilerin alım gücünü daha hızlı aşındırdığı görüldü.

Türkiye'de yüksek enflasyon etkisi

Raporda Türkiye'nin Avrupa'da en yüksek, dünyada ise en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Aralık 2025-Haziran 2026 döneminde enflasyonun yüzde 17,8 olduğu belirtilirken, asgari ücretin yılda sadece bir kez artırılması nedeniyle çalışanların satın alma gücünde önemli kayıplar yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca Türkiye'nin, yaklaşık yüzde 40 ile Avrupa'da asgari ücretle çalışan oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğu vurgulandı.