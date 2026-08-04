Salçalık domateste düşük fiyat krizi kapıda
İzmir’in Torbalı ilçesinde başlayan salçalık domates hasadı krizle açıldı. Bu yıl Torbalı’da 40 bin dekarda domates ekimi yapıldı. Serbest piyasada ve sözleşmeli ekimde belirlenen alım fiyatları, yükselen üretim maliyetlerinin gerisinde kaldı. Bu fiyat düşüklüğü Manisa ve Bursa gibi önemli salçalık domates üretimi bölgelerine de yansıması endişesi yaşanıyor.
Bölgedeki piyasa koşullarına göre serbest ekim yapan üreticilerden kilogram başına 4,5 TL, fabrikalarla sözleşmeli ekim yapan çiftçilerden ise 5 TL seviyesinde alım gerçekleştiriliyor.
Piyasada oluşan fiyatları değerlendiren Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, söz konusu fiyatlarla çiftçilerin maliyetlerini karşılamakta zorlandığını aktardı. Ortalama bir dönüm domates için girdi maliyetlerinin 35 bin ila 40 bin lira arasında olduğunu dile getiren Girgin, dönümde ortalama 8 ton domatesin alındığında maliyetlerini ancak kafa kafaya karşıladığını kaydetti.
Eğer çiftçinin bu verimi almadığı takdirde zararda olacağını belirten Girgin, “Bu fiyatlarla çiftçinin kazanması için 10 tonun üzerinde ürün alması gerekiyor. Çiftçi fiyatı iyi görmüyor ve para kazanacak fiyat bekliyor. Bölgemizde üreticinin para kazanması için salçalık domatesin fiyatı 6 liradan aşağı olmaması lazım” dedi.