Salçalık domateste düşük fiyat krizi kapıda

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Bölgedeki piyasa koşulla­rına göre serbest ekim yapan üreticilerden kilogram başı­na 4,5 TL, fabrikalarla sözleş­meli ekim yapan çiftçilerden ise 5 TL seviyesinde alım ger­çekleştiriliyor.

Piyasada olu­şan fiyatları değerlendiren Torbalı Ziraat Odası Başka­nı Yılmaz Girgin, söz konusu fiyatlarla çiftçilerin maliyet­lerini karşılamakta zorlandı­ğını aktardı. Ortalama bir dö­nüm domates için girdi ma­liyetlerinin 35 bin ila 40 bin lira arasında olduğunu dile getiren Girgin, dönümde or­talama 8 ton domatesin alın­dığında maliyetlerini ancak kafa kafaya karşıladığını kay­detti.

Eğer çiftçinin bu veri­mi almadığı takdirde zararda olacağını belirten Girgin, “Bu fiyatlarla çiftçinin kazan­ması için 10 tonun üzerinde ürün alması gerekiyor. Çift­çi fiyatı iyi görmüyor ve para kazanacak fiyat bekliyor. Böl­gemizde üreticinin para ka­zanması için salçalık doma­tesin fiyatı 6 liradan aşağı ol­maması lazım” dedi.