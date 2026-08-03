Son dakika... Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Piyasaların merakla beklediği temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,78 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

Enflasyon yıl başından bu yana yüzde 19,86, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,90 arttı.

En yüksek artış gıda ve konutta

Yıllık bazda fiyat artışında en yüksek payı yine temel harcama grupları oluşturdu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53 artış, ulaştırmada yüzde 30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,32 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

Aylık artışta ulaştırma öne çıktı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61 artış, ulaştırmada yüzde 2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

TÜİK'in incelediği 174 alt harcama grubunun 117'sinde fiyat artışı, 50'sinde düşüş görülürken, 7 alt grupta ise fiyatlar değişmedi.

Çekirdek enflasyon yüzde 30,98

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altının hariç tutulduğu özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi ise temmuz ayında aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 30,98 artış kaydetti.

Bu gösterge yıl başından bu yana yüzde 18,78, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,28 yükseldi.

Beklentiler ne yöndeydi?

Ekonomistlerin beklentileri enflasyonun temmuz ayında yüzde 1,82 oranında gerçekleşmesi yönündeydi. Haziranda yüzde 32,11 olarak kaydedilen yıllık enflasyon ise temmuz verisiyle birlikte yüzde 31,80 seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyordu.