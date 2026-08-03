İngiltere’de 4 bin şirket kurdu, şimdi dünya pazarına oynuyor

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Yazılım sektöründe uzun yıllar iş geliş­tirme, kanal yöne­timi ve satış alanlarında yö­neticilik yaptıktan sonra gi­rişimcilik yolculuğuna çıkan Arın Dağ, sahadaki deneyim­lerinin Jestiyon’un temel çı­kış noktası olduğunu anlattı. DÜNYA Gazetesi’ne konu­şan Dağ, Türkiye’de özellik­le mikro KOBİ’lerin e-ticaret, muhasebe ve şirket kuruluş süreçlerinde ciddi zorluklar yaşadığını gözlemlediklerini belirterek, bu ihtiyacın ken­dilerini yeni bir platform ge­liştirmeye yönlendirdiğini ifade etti. “Yaklaşık 12-13 yıl sahada çalıştım. Girişimcile­rin en çok zorlandığı konula­rın başında şirketleşme, mu­hasebe ve vergi süreçleri ge­liyordu. Kardeşimle birlikte yurt dışındaki örnekleri ince­ledik ve bu süreçleri tek plat­formda birleştiren bir yapı kurmaya karar verdik” diyen Dağ, şirketin 2020 yılında pandemi sonrasında kurul­duğunu söyledi.

Brexit sonrası talep patladı

Jestiyon’un ilk odağının İngiltere olduğunu aktaran Dağ, Brexit sonrasında İn­giltere’nin “non-resident” yani ülkede ikamet etmeyen kişilerin şirket kurma sü­reçlerini kolaylaştırması­nın pazarı hızla büyüttüğü­nü kaydetti. Avrupa, Ameri­ka, Türkiye ve Orta Doğu’dan İngiltere’de şirket kurma ta­leplerinin ciddi şekilde art­tığını belirten Dağ, bu fırsa­tın şirketin büyümesinde önemli rol oynadığını söyle­di. Bugün itibarıyla İngilte­re, ABD, Almanya, Estonya, Dubai ve Türkiye’de hizmet verdiklerini ifade eden Dağ, “30’dan fazla ülkeden kul­lanıcıya ulaştık. Londra, İs­tanbul ve yeni açtığımız Li­verpool ofislerimizle faali­yet gösteriyoruz. İngiltere’de yetkili muhasebe ofisi olarak hizmet veriyoruz” dedi.

Cep telefonundan şirket yönetimi

Platformun temel işlevi­nin girişimcilerin tüm finan­sal süreçlerini tek noktadan yönetebilmesi olduğunu vur­gulayan Dağ, şu bilgileri verdi: “Şirket kuruluşu, muhasebe kayıtları, faturalaşma, banka hareketleri, vergi hesaplama­ları ve beyan süreçlerinin ta­mamını cep telefonu üzerin­den yönetilebilecek şekilde tasarladık. Kullanıcı farklı ya­zılımlar arasında geçiş yap­mak zorunda kalmadan tüm operasyonunu tek panelden takip edebiliyor.” Jestiyon’un müşteri kitlesinin ağırlık­lı olarak e-ticaret şirketleri, yazılım firmaları, startup’lar, teknoloji girişimleri, danış­manlık şirketleri ve “solo-pre­neur” olarak adlandırılan bi­reysel profesyonellerden oluştuğunu belirten Dağ, di­jital göçebelerin artışının da talebi desteklediğini söyledi.

Şirketin en önemli yatırım alanlarından birinin yapay zekâ olduğunu kaydeden Dağ, şu anda KDV ve kurumlar ver­gisi hesaplamalarının sani­yeler içinde otomatik olarak yapılabildiğini anlattı. Dağ, “Amacımız süreçleri müm­kün olduğunca insan müda­halesi olmadan yürütmek. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ile lisans sü­reçlerimiz devam ediyor. API entegrasyonları tamamlandı­ğında kullanıcı tek tıkla şirket kurabilecek ve beyan süreçle­rini otomatik yönetecek. Bu alanda Türkiye’den çıkan ilk onaylı yazılım olmayı hedefli­yoruz” diye konuştu.

“Dijital Şirket” uygulaması yeni bir dönem başlatacak

Dağ, yakın gelecekte devre­ye alınması planlanan “Diji­tal Şirket” uygulamasının ya­bancıların Türkiye’de şirket kurma süreçlerini büyük öl­çüde kolaylaştıracağını söy­ledi. Dağ, “Bugün yabancıla­rın Türkiye’de şirket kurarken vekâlet, fiziksel bulunma ve sermaye gibi çeşitli operasyo­nel zorlukları var. Dijital Şir­ket uygulaması bu engelleri azaltacak. Bu gelişme bizim için de yeni bir pazar anlamı­na geliyor” ifadelerini kullan­dı. Gelecek hedeflerinin Tür­kiye’de devreye girecek Dijital Şirket uygulamasıyla iç pa­zarda büyümek ve küresel pa­zardan daha fazla pay almak olduğunu vurgulayan Dağ, “Hedefimiz dünya çapında kullanılan bir şirketleşme ve finans yönetim platformu ha­line gelmek” diye konuştu.

Ekip, 25 kişiden oluşuyor

İki kurucu kardeş olarak öz sermayeleriyle yola çıktıkla­rını anlatan Dağ, “15 ay için­de kârlılığa ulaştık ve dış yatı­rım almadan büyüdük. Şu an­da 25 kişilik bir ekibimiz var” dedi. Yurt içi ve yurt dışından yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Dağ, res­mi bir değerleme olmamakla birlikte şirketin yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde de­ğerlendirildiğini söyledi.İki kurucu kardeş olarak öz ser­mayeleriyle yola çıktıkları­nı anlatan Dağ, “15 ay içinde kârlılığa ulaştık ve dış yatı­rım almadan büyüdük. Şu an­da 25 kişilik bir ekibimiz var” dedi. Yurt içi ve yurt dışından yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Dağ, res­mi bir değerleme olmamakla birlikte şirketin yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde de­ğerlendirildiğini söyledi.

Ev hanımlığından milyon dolarlık girişime

Jestiyon’un destek verdiği girişimciler arasında dikkat çekici başarı hikâyeleri bulunduğunu aktaran Dağ, evde dikiş seti satarak yıllık 1 milyon dolar ciroya ulaşan kadın girişimcilerden kısa sürede yatırım alan teknoloji startup’larına kadar çok farklı örneklerle çalıştıklarını söyledi. Şirketin yalnızca kuruluş ve muhasebe hizmeti vermediğini, marka tescili, finansal yönetim ve yatırım süreçlerinde de iş ortakları aracılığıyla destek sunduğunu belirten Dağ, girişimcilere özellikle vergi planlamasını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.