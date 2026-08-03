İngiltere’de 4 bin şirket kurdu, şimdi dünya pazarına oynuyor
Türk girişimi Jestiyon, İngiltere’den ABD’ye, Almanya’dan Dubai’ye kadar 6 ülkede şirket kuruluşu ve finansal yönetim hizmeti sunuyor. Şirketin kurucu ortağı Arın Dağ, İngiltere’de 4 binden fazla şirket kuruluşuna aracılık ettiklerini, yeni yatırım turu için yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla görüştüklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Yazılım sektöründe uzun yıllar iş geliştirme, kanal yönetimi ve satış alanlarında yöneticilik yaptıktan sonra girişimcilik yolculuğuna çıkan Arın Dağ, sahadaki deneyimlerinin Jestiyon’un temel çıkış noktası olduğunu anlattı. DÜNYA Gazetesi’ne konuşan Dağ, Türkiye’de özellikle mikro KOBİ’lerin e-ticaret, muhasebe ve şirket kuruluş süreçlerinde ciddi zorluklar yaşadığını gözlemlediklerini belirterek, bu ihtiyacın kendilerini yeni bir platform geliştirmeye yönlendirdiğini ifade etti. “Yaklaşık 12-13 yıl sahada çalıştım. Girişimcilerin en çok zorlandığı konuların başında şirketleşme, muhasebe ve vergi süreçleri geliyordu. Kardeşimle birlikte yurt dışındaki örnekleri inceledik ve bu süreçleri tek platformda birleştiren bir yapı kurmaya karar verdik” diyen Dağ, şirketin 2020 yılında pandemi sonrasında kurulduğunu söyledi.
Brexit sonrası talep patladı
Jestiyon’un ilk odağının İngiltere olduğunu aktaran Dağ, Brexit sonrasında İngiltere’nin “non-resident” yani ülkede ikamet etmeyen kişilerin şirket kurma süreçlerini kolaylaştırmasının pazarı hızla büyüttüğünü kaydetti. Avrupa, Amerika, Türkiye ve Orta Doğu’dan İngiltere’de şirket kurma taleplerinin ciddi şekilde arttığını belirten Dağ, bu fırsatın şirketin büyümesinde önemli rol oynadığını söyledi. Bugün itibarıyla İngiltere, ABD, Almanya, Estonya, Dubai ve Türkiye’de hizmet verdiklerini ifade eden Dağ, “30’dan fazla ülkeden kullanıcıya ulaştık. Londra, İstanbul ve yeni açtığımız Liverpool ofislerimizle faaliyet gösteriyoruz. İngiltere’de yetkili muhasebe ofisi olarak hizmet veriyoruz” dedi.
Cep telefonundan şirket yönetimi
Platformun temel işlevinin girişimcilerin tüm finansal süreçlerini tek noktadan yönetebilmesi olduğunu vurgulayan Dağ, şu bilgileri verdi: “Şirket kuruluşu, muhasebe kayıtları, faturalaşma, banka hareketleri, vergi hesaplamaları ve beyan süreçlerinin tamamını cep telefonu üzerinden yönetilebilecek şekilde tasarladık. Kullanıcı farklı yazılımlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan tüm operasyonunu tek panelden takip edebiliyor.” Jestiyon’un müşteri kitlesinin ağırlıklı olarak e-ticaret şirketleri, yazılım firmaları, startup’lar, teknoloji girişimleri, danışmanlık şirketleri ve “solo-preneur” olarak adlandırılan bireysel profesyonellerden oluştuğunu belirten Dağ, dijital göçebelerin artışının da talebi desteklediğini söyledi.
Şirketin en önemli yatırım alanlarından birinin yapay zekâ olduğunu kaydeden Dağ, şu anda KDV ve kurumlar vergisi hesaplamalarının saniyeler içinde otomatik olarak yapılabildiğini anlattı. Dağ, “Amacımız süreçleri mümkün olduğunca insan müdahalesi olmadan yürütmek. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ile lisans süreçlerimiz devam ediyor. API entegrasyonları tamamlandığında kullanıcı tek tıkla şirket kurabilecek ve beyan süreçlerini otomatik yönetecek. Bu alanda Türkiye’den çıkan ilk onaylı yazılım olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
“Dijital Şirket” uygulaması yeni bir dönem başlatacak
Dağ, yakın gelecekte devreye alınması planlanan “Dijital Şirket” uygulamasının yabancıların Türkiye’de şirket kurma süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştıracağını söyledi. Dağ, “Bugün yabancıların Türkiye’de şirket kurarken vekâlet, fiziksel bulunma ve sermaye gibi çeşitli operasyonel zorlukları var. Dijital Şirket uygulaması bu engelleri azaltacak. Bu gelişme bizim için de yeni bir pazar anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Gelecek hedeflerinin Türkiye’de devreye girecek Dijital Şirket uygulamasıyla iç pazarda büyümek ve küresel pazardan daha fazla pay almak olduğunu vurgulayan Dağ, “Hedefimiz dünya çapında kullanılan bir şirketleşme ve finans yönetim platformu haline gelmek” diye konuştu.
Ekip, 25 kişiden oluşuyor
İki kurucu kardeş olarak öz sermayeleriyle yola çıktıklarını anlatan Dağ, “15 ay içinde kârlılığa ulaştık ve dış yatırım almadan büyüdük. Şu anda 25 kişilik bir ekibimiz var” dedi. Yurt içi ve yurt dışından yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Dağ, resmi bir değerleme olmamakla birlikte şirketin yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde değerlendirildiğini söyledi.İki kurucu kardeş olarak öz sermayeleriyle yola çıktıklarını anlatan Dağ, “15 ay içinde kârlılığa ulaştık ve dış yatırım almadan büyüdük. Şu anda 25 kişilik bir ekibimiz var” dedi. Yurt içi ve yurt dışından yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Dağ, resmi bir değerleme olmamakla birlikte şirketin yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde değerlendirildiğini söyledi.
Ev hanımlığından milyon dolarlık girişime
Jestiyon’un destek verdiği girişimciler arasında dikkat çekici başarı hikâyeleri bulunduğunu aktaran Dağ, evde dikiş seti satarak yıllık 1 milyon dolar ciroya ulaşan kadın girişimcilerden kısa sürede yatırım alan teknoloji startup’larına kadar çok farklı örneklerle çalıştıklarını söyledi. Şirketin yalnızca kuruluş ve muhasebe hizmeti vermediğini, marka tescili, finansal yönetim ve yatırım süreçlerinde de iş ortakları aracılığıyla destek sunduğunu belirten Dağ, girişimcilere özellikle vergi planlamasını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.