Rekabet Kurumu düğmeye bastı: İlaç sektöründe yeni dönem

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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ilaç sektörüne yönelik sektör incelemesinin tamamlandığını belirterek, hazırlanan ön raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Küle, raporda sağlık sektöründe rekabeti etkileyen temel sorunların ele alındığını, çözüm önerilerinin ise hem kamu kurumlarının hem de sektör paydaşlarının değerlendirmesine sunulacağını söyledi.

Fiyatlandırmadan dağıtıma kadar birçok konu incelendi

İlaç sektörüne yönelik çalışmada sektörün genel yapısının yanı sıra ruhsatlandırma, fiyatlandırma, dağıtım süreçleri ve rekabet ihlalleri detaylı şekilde analiz edildi. Raporda ayrıca referans ve eşdeğer ilaçlar arasındaki rekabet, ilaçların dağıtımında yaşanan aksaklıklar ve sektördeki bilgi paylaşımının rekabet üzerindeki etkileri de değerlendirilecek.

Rekabet Kurumu, bu başlıklarda rekabeti olumsuz etkileyen unsurları tespit ederek çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Bulgular eylülde sektörle paylaşılacak

Küle, ön raporun yayımlanmasının ardından eylül ayında düzenlenecek çalıştayda sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarıyla bir araya gelerek bulguları ve politika önerilerini değerlendireceklerini ifade etti.

Dijital rekabet de gündemde

Küle, Kurumun yalnızca sektör incelemeleriyle değil, dijitalleşme ve yapay zekânın rekabet üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda yapay zekâ ve veri analitiği kullanılarak olası rekabet ihlallerinin önceden tespit edilmesine yönelik projeler yürütüldüğünü, algoritmik anlaşmalar ve yapay zekâ destekli rekabet ihlallerine ilişkin uluslararası gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.