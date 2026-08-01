Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Fed faiz artıracak mı?

Ağustos ayına girdik ve bu ay Fed toplantısı olup olmayacağı merak ediliyor. Geçen ay beklentiler dahilinde faizler sabit bırakılırken gelecek toplantıda nasıl bir adım atılacağı tartışılıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak.

Piyasaların yüzde 65,9'u 1 Ağustos itibarıyla faiz artışı bekliyor.