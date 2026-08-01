40 yıldır tek bir hamburger dünya ekonomisini ölçüyor

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Bir hamburgerin fiyatı, bir ülkenin para biriminin değerli mi yoksa ucuz mu olduğunu gösterebilir mi? Bundan tam 40 yıl önce ortaya atılan bu fikir, zaman içinde dünyanın en çok bilinen ekonomik göstergelerinden birine dönüştü.

The Economist tarafından 1986'da oluşturulan Big Mac Endeksi, aynı hamburgerin farklı ülkelerdeki fiyatlarını karşılaştırarak para birimlerinin satın alma gücüne ışık tutuyor. Küresel ekonominin ticaret savaşları, tarifeler ve kur tartışmalarıyla karşı karşıya olduğu 2026 yılında endeks hâlâ dikkatle takip ediliyor.

Neden her yerde aynı fiyata satılmıyor?

The Economist'in 1986 yılında ekonomist Pam Snatcher öncülüğünde oluşturduğu Big Mac Endeksi 40'ıncı yılını kutluyor.

Başlangıçta satın alma gücü paritesi gibi karmaşık bir ekonomik kavramı daha anlaşılır hale getirmek amacıyla hazırlanan endeks, yıllar içinde döviz piyasalarını değerlendirmek için kullanılan popüler göstergelerden biri haline geldi.

Endeksin temelinde oldukça basit bir soru bulunuyor: Dünyanın birçok ülkesinde benzer şekilde üretilen bir Big Mac, dolar cinsinden neden her yerde aynı fiyata satılmıyor?

En pahalı Big Mac İsviçre'de

Son verilere göre ülkeler arasındaki fiyat farkı oldukça yüksek.

Dünyanın en pahalı Big Mac'i İsviçre'de yaklaşık 9,04 dolara satılıyor. Listenin diğer ucunda ise Endonezya bulunuyor. Burada aynı hamburgerin fiyatı yaklaşık 2,38 dolar. Tayvan da yaklaşık 2,42 dolarlık fiyatıyla Big Mac'in en ucuz olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Bu fark yalnızca hamburger fiyatlarını değil; ülkelerdeki ücret seviyelerini, üretim maliyetlerini, kiraları, vergileri ve en önemlisi para birimlerinin dolar karşısındaki değerini de yansıtıyor.

Bir hamburgerle para biriminin değeri nasıl ölçülür?

Big Mac Endeksi, ekonomide satın alma gücü paritesi olarak bilinen teoriye dayanıyor.

Bu yaklaşıma göre aynı ürünün, döviz kuru hesaba katıldığında farklı ülkelerde uzun vadede benzer bir fiyata sahip olması gerekiyor.

Örneğin bir Big Mac'in ABD'deki fiyatı ile başka bir ülkedeki dolar karşılığı arasında büyük fark varsa, bu durum söz konusu ülkenin para biriminin dolar karşısında aşırı değerli ya da değersiz olduğuna ilişkin bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Başka bir ifadeyle hamburger, karmaşık döviz kuru hesaplarının yerine kullanılan basit bir ölçü birimine dönüşüyor.

Güncel Big Mac Endeksi, özellikle bazı Asya para birimlerinin dolar karşısında düşük değerlendiğine işaret ediyor.

Çin yuanı, Japon yeni ve Güney Kore wonu endekse göre dolar karşısında belirgin şekilde düşük değerlenen para birimleri arasında bulunuyor.

Buna karşılık İsviçre frangı, Euro ve İngiliz sterlini gibi bazı para birimleri Big Mac fiyatları üzerinden yapılan karşılaştırmada daha yüksek değerli görünüyor.

Özellikle İsviçre frangının gücü ile Japon yeninin zayıflığı, endeksin ortaya koyduğu dikkat çekici sonuçlar arasında yer alıyor.

Ama her ülkede Big Mac yok...

Endeksin 40 yıllık yolculuğunda ilginç istisnalar da ortaya çıktı.

Örneğin Hindistan'da dini ve kültürel nedenlerle klasik sığır etli Big Mac yerine tavuklu Maharaja Mac gibi alternatif ürünler kullanılıyor.

Rusya ise McDonald's'ın 2022'de ülkeden çekilmesinin ardından Big Mac Endeksi kapsamından çıktı.

Venezuela'daki hiperenflasyon döneminde ise fiyatların geldiği nokta endeks tarihinin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturdu. 2021 yılında ülkede bir Big Mac'in fiyatı milyonlarca bolivara ulaşmıştı.

40 yıl sonra neden hâlâ önemli?

Big Mac Endeksi kusursuz bir ekonomik gösterge değil. Hamburger fiyatları yalnızca döviz kurlarından etkilenmiyor; işçilik maliyetleri, vergiler, kira giderleri, rekabet koşulları ve tüketici gelirleri de ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor.

Bu nedenle endeks, bir para biriminin gelecekte hangi seviyeye geleceğini tahmin eden bir araç olarak görülmüyor.

Ancak karmaşık ekonomik ilişkileri herkesin anlayabileceği tek bir ürün üzerinden göstermesi, endeksin 40 yıl sonra bile güncelliğini korumasını sağlıyor.

Küreselleşmenin sorgulandığı, ticaret savaşlarının ve gümrük tarifelerinin yeniden gündemin merkezine yerleştiği bir dönemde, dünyanın farklı noktalarında aynı hamburger için ödenen fiyat hâlâ para birimlerinin satın alma gücü hakkında dikkat çekici ipuçları veriyor.