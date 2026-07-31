Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın çıkacak mı?

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Altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. ONS altın bir türlü yukarı sıçrama yapamazken bugün yaklaşık yüzde 2 kayıp yaşadı. gram altın da gerilerken sık sık gelen soru "Altın yükselecek mi, düşecek mi" oluyor.

Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Merkez bankalarının altın alımlarını önemli ölçüde azaltması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor.

Altın uzmanları, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hamleler için asıl tetikleyici etkinin faiz indirim süreci olacağı belirtiyor. Özellikle Kasım ayındaki seçimlerin bu süreçte kritik bir dönemeç olacağı ifade ediliyor.

Ekonomistler, kısa vadeli baskılara rağmen, faiz indirimlerinin başlaması ve jeopolitik belirsizliklerin netleşmesiyle birlikte altında yukarı yönlü hareketler bekliyor.