Perakendede tarihi satış: 1,4 milyar sterlinlik yatırım 120 milyon sterline satıldı

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İngiltere merkezli perakende devi Sainsbury's, elektronikten oyuncağa kadar geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Argos'u 120 milyon sterlin karşılığında Swift Partners'a satacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre satıştan en az 120 milyon sterlin nakit gelir elde edilecek. Bunun 70 milyon sterlinlik bölümü işlemin 2027 yılında tamamlanmasıyla birlikte tahsil edilirken, iki şirket arasındaki operasyonel ayrışmanın ise 2029 yılına kadar sürmesi bekleniyor.

10 yıl önce 1,4 milyar sterline satın alınmıştı

Sainsbury's, 2016 yılında Home Retail Group'u 1,4 milyar sterline satın alarak Argos ve Habitat markalarını bünyesine katmıştı. Dönemin yönetimi, Argos'un güçlü "tıkla ve teslim al" ağı sayesinde Tesco, John Lewis ve Amazon gibi rakiplerle daha güçlü rekabet etmeyi hedefliyordu.

Ancak hızla büyüyen e-ticaret pazarı, değişen tüketici alışkanlıkları ve entegrasyon sürecindeki zorluklar nedeniyle bu strateji beklenen başarıyı sağlayamadı.

Gıda işine odaklanacak

Sainsbury's CEO'su Simon Roberts, Argos'un geleceğine ilişkin tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek, satışın şirketin temel faaliyet alanı olan gıda perakendeciliğine odaklanmasını sağlayacağını ifade etti.

Son yıllarda şirketin "önce gıda" stratejisi kapsamında Argos'un birçok cadde mağazası kapatılırken, çok sayıda şube Sainsbury's marketlerinin içine taşınmıştı.

Yeni sahip büyüme planlıyor

Argos'u satın alan Swift Partners, eski Co-operative Group CEO'su Richard Pennycook ile eski Morrisons Operasyon Direktörü Trevor Strain gibi perakende sektörünün deneyimli isimleri tarafından kuruldu.

Pennycook, Sainsbury's mağazalarının bulunmadığı bölgelerde gelecekte yeniden bağımsız Argos mağazaları açabileceklerini belirtti. İşten çıkarmalara ilişkin ise "işler normal şekilde devam edecek, büyük bir değişiklik planlamıyoruz" mesajını verdi.

Yeni yönetim ayrıca Habitat markası ile Nectar sadakat programını koruyacağını açıkladı.

Hisseler yükseldi

Satış kararının ardından Sainsbury's hisseleri yüzde 2,3 değer kazanarak 364 pence seviyesine yükseldi.

Analistler ise son yıllarda çevrim içi rakiplerin baskısı altında kalan Argos'un, finansal performansı nedeniyle Sainsbury's için giderek daha fazla sorgulanan bir yatırım haline geldiğine dikkat çekiyor.

İngiltere'nin ikinci büyük genel ürün perakendecisi olan Argos, ülkenin en çok ziyaret edilen üçüncü perakende internet sitesini işletiyor. Bir dönem basılı ürün kataloğuyla özdeşleşen marka, 2020 yılında e-ticarete odaklanmak amacıyla ikonik kataloğunu tamamen kaldırmıştı. Yeni yönetim ise bu kataloğun yeniden hayata geçirilmesi ihtimalini tamamen dışlamıyor.