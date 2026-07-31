Bakan Şimşek turizm verilerini değerlendirdi: Gelir 65,2 milyar dolar oldu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen yıllıklandırılmış turizm gelirinin 2026’nın ikinci çeyreğinde 65,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından turizm verilerini değerlendiren Şimşek, gelirin 2025 seviyesini koruduğunu belirtti.

Kişi başına harcama arttı

İkinci çeyrekte ziyaretçi sayısının sınırlı gerilediğini aktaran Şimşek, buna karşılık kişi başına ortalama harcamanın geçen yılın üzerine çıktığını bildirdi.

Söz konusu görünümün savaşın hizmet ihracatı üzerinden cari dengeye olumsuz etkisini sınırlandırdığını belirten Şimşek, ekonomi programıyla sağlanan yapısal iyileşme sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti.

Turizm sektörüne 60 milyar liralık finansman

Jeopolitik gerilimlerin sektör üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla desteklerin devreye alındığını kaydeden Şimşek, konaklama vergisinin yüzde 2’den yüzde 1’e indirildiğini hatırlattı.

Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle sektöre 60 milyar liralık ilave finansman olanağı sağlandığını açıklayan Şimşek, çalışan başına aylık 1.270 lira asgari ücret desteği verildiğini belirtti.

Bakanlık işletme belgesine sahip tesislerdeki çalışanlar için ise aylık 3 bin 500 lira prim desteği sağlandığını bildirdi.

Şimşek, sağlık, kongre, kültür ve spor turizmi gibi yüksek katma değerli alanların geliştirilmesine yönelik politikaların süreceğini kaydetti.