Yapay zekâdan gelen servet özel jetlere aktı

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Teknoloji sektöründe oluşan yeni servet, özel jet üreticilerinin sipariş defterlerini büyütmeye başladı. Kanadalı uçak üreticisi Bombardier’in sipariş birikimi, haziran sonu itibarıyla 21,8 milyar dolara ulaştı.

Şirketin siparişleri 2025 sonuna göre 4,3 milyar dolar arttı. Yapay zekâ girişimleri, SpaceX çevresindeki yatırımcılar ve teknoloji şirketlerinde servet kazanan yeni müşteriler özel havacılık talebini destekledi.

Siparişler 4,3 milyar dolar arttı

Bombardier’in özel jet sipariş birikimi 31 Aralık 2025’teki seviyesinden 4,3 milyar dolar yükseldi. Şirket, müşterilerin yeni uçak siparişleri için yaptığı kesin depozitoların finansal görünümü güçlendirdiğini açıkladı.

Özel havacılık sektöründe talep özellikle uzun menzilli ve geniş kabinli uçaklarda yoğunlaşıyor. Teknoloji girişimlerinin değerlemelerindeki artış ve büyük halka arzlar, özel jet satın alabilecek yeni bir müşteri grubu oluşturuyor.

Bombardier, büyüyen sipariş defterini karşılamak için üretim kapasitesini artırmaya çalışıyor. Ancak bazı kritik parçaların tedarikinde devam eden sorunlar, teslimat takviminin yılın ikinci yarısına yığılmasına neden oluyor.

Nakit akışı pozitife döndü

Bombardier, ikinci çeyrekte 228 milyon dolar serbest nakit akışı sağladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 164 milyon dolar nakit yakmıştı.

Böylece yıllık karşılaştırmada nakit akışındaki iyileşme 392 milyon dolara ulaştı. Yeni uçak siparişleri için alınan müşteri depozitoları, nakit performansındaki toparlanmanın temel unsurlarından biri oldu.

Özel jet üreticileri açısından serbest nakit akışı, üretim yatırımlarının finansmanı ve borçların azaltılması bakımından yakından izleniyor. Bombardier son yıllarda borçlarını düşürürken üretim ve bakım hizmetleri kapasitesini büyütmeye yöneldi.

Gelir 2,15 milyar dolara çıktı

Bombardier’in ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 2,15 milyar dolara yükseldi. Satış sonrası bakım ve servis hizmetlerine yönelik güçlü talep, uçak teslimatlarındaki düşüşü dengeledi.

Şirket çeyrek boyunca 32 özel jet teslim etti. Geçen yılın aynı döneminde teslim edilen uçak sayısı 36 olmuştu.

Teslimat sayısındaki gerilemeye rağmen düzeltilmiş çeyrek kârı 117 milyon dolardan 257 milyon dolara çıktı. Hisse başına düzeltilmiş kâr da 1,11 dolardan 2,50 dolara yükseldi.

Bombardier, tedarik zincirindeki gecikmeler nedeniyle uçak teslimatlarının daha büyük bölümünü 2026’nın ikinci yarısında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Teknoloji serveti talebi büyüttü

Yapay zekâ şirketlerinin yükselen değerlemeleri ve SpaceX çevresindeki servet artışı, özel havacılığa yeni müşteriler kazandırıyor. Teknoloji şirketlerinin kurucuları, çalışanları, yatırımcıları ve yöneticileri özel jet sahipliğine veya kiralama hizmetlerine yöneliyor.

Özel havacılık talebi yalnızca doğrudan uçak satın alımlarında artmıyor. Paylaşımlı mülkiyet, jet kartları ve uçuş saatlerinin önceden satın alındığı üyelik sistemleri de büyüyor.

Yeni müşteriler ilk aşamada kiralama veya ortak mülkiyet modellerini tercih ederken servetleri arttıkça doğrudan uçak sahipliğine geçebiliyor. Bu eğilim, Bombardier’in yanı sıra Gulfstream ve Textron gibi üreticilerin siparişlerini de destekliyor.

Bombardier’in büyüyen sipariş birikimini teslimatlara ve nakit üretimine dönüştürme kapasitesi yılın ikinci yarısında izlenecek. Tedarik zincirindeki ilerleme, şirketin teslimat hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını belirleyecek.