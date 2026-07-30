Temmuz enflasyonunda geri sayım: Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
AA Finans'ın, TÜİK'in 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin düzenlediği beklenti anketi tamamlandı. Ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,82 olacağını öngörürken, yıllık enflasyonun da sınırlı gerilemesini bekliyor.
AA Finans tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde gerçekleştirilen beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre ekonomistlerin temmuz ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 olarak hesaplandı. Katılımcıların tahminleri ise yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 aralığında şekillendi.
Yıllık enflasyonda sınırlı gerileme öngörülüyor
Ortalama beklenti dikkate alındığında, haziran ayında yüzde 32,11 olarak açıklanan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,55 olarak belirlendi. TÜFE, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 artış kaydetmişti.