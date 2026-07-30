TCMB PPK özeti yayımlandı: Enflasyonda temmuz uyarısı, sıkı duruş mesajı yinelendi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girdiğine dikkat çekti.

Parasal ve finansal koşullara ilişkin değerlendirmelerde kredi piyasalarındaki gelişmelere de yer veren TCMB, bireysel kredilerde son dönemde hızlanma yaşandığını belirtti. Özette, dört haftalık ortalama büyüme oranının yüzde 2,7 seviyesine yükseldiği, bu artışta özellikle ihtiyaç kredilerinin etkili olduğu ifade edildi. Türk lirası ticari kredilerde büyümenin yüzde 2,4 seviyesinde yatay seyrettiği, kur etkisinden arındırılmış yabancı para ticari kredilerde ise büyümenin yüzde 0,7'ye yükseldiği aktarıldı.

Faiz oranlarındaki gelişmelere de değinilen özette, "TL mevduat faiz oranları, 12 Haziran ile biten haftaya kıyasla 81 baz puan azalarak, 17 Temmuz ile biten haftada yüzde 46,7 seviyesinde gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Aynı dönemde TL ticari kredi faizlerinin 339 baz puan gerileyerek yüzde 48,9'a indiği belirtilirken, ihtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 65'e, konut kredisi faizlerinin yüzde 41,2'ye yükseldiği, taşıt kredisi faizlerinin ise yüzde 47,3 seviyesine gerilediği kaydedildi.

İş gücü piyasasında yatay görünüm

İşgücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış istihdamın 32,5 milyon kişi seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, önceki çeyrek ortalamasına göre sınırlı gerileme yaşandığı ifade edildi.

Özette, iş gücüne katılım oranındaki düşüş ile istihdamdaki gerilemenin birbirini büyük ölçüde dengelemesi sonucu işsizlik oranının yüzde 8,2 seviyesinde yatay seyrettiği aktarıldı.

TCMB ayrıca, "Anket göstergeleri, imalat sanayi firmalarının geleceğe yönelik istihdam beklentilerinde tarihsel ortalamanın altında seyreden görünümün devamına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cari dengede enerji fiyatları belirleyici olacak

Merkez Bankası, cari işlemler dengesine ilişkin değerlendirmesinde mayıs ayında cari açığın 1,5 milyar dolar olduğunu, 12 aylık birikimli cari açığın ise 37,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Özette, seyahat gelirlerinin 12 aylık bazda 60,1 milyar dolar, hizmetler dengesi fazlasının ise 62,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek güçlü görünümünü koruduğu belirtildi.

Haziran ayında ithalatın artarken ihracatın mevsimsellikten arındırılmış olarak gerilediği ifade edilen özette, "Yakın dönemde gerçekleşen jeopolitik gelişmelerin cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin büyük ölçüde enerji fiyatlarının seyrine bağlı olarak şekilleneceği değerlendirilmektedir." denildi.

TCMB ayrıca, bankacılık sektörünün uzun vadeli dış borç çevirme oranının yüzde 152,6, reel sektörün ise yüzde 222,1 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek yurt dışı finansman imkanlarının yüksek seviyesini koruduğunu değerlendirdi.

Beklentilerde sınırlı bozulma

Merkez Bankası, temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına da özet metninde yer verdi.

Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,2'ye, 2027 yıl sonu beklentisi yüzde 21,5'e yükseldi. On iki ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 24 olurken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 17,8'e geriledi. Beş yıl sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 11,5 seviyesine düştü.

Reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 33,1 seviyesinde yatay kaldığı belirtilirken, hane halkının aynı döneme ilişkin beklentisinin yüzde 46,1'e gerilediği aktarıldı.

TCMB, "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Petrol, doğal gaz ve navlun maliyetleri yakından izleniyor

Küresel emtia piyasalarındaki gelişmelere de dikkat çeken TCMB, haziran ayında gerileyen enerji fiyatlarının temmuz ayında jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Özette, Brent petrol fiyatının temmuz ayının üçüncü haftasında 92 dolar seviyesine ulaştığı, TTF doğal gaz fiyatlarında yeniden yükseliş görüldüğü, buna karşılık altın fiyatlarında düşüş eğiliminin sürdüğü ifade edildi.

TCMB, "Jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizlikler başta enerji ve hammadde akışında kesintilere neden olarak, üretim maliyetlerini artırmakta ve küresel ölçekte enflasyonist baskı oluşturma riski taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Küresel Arz Zinciri Baskı Endeksi'nin haziranda gerilemesine rağmen yüksek seviyesini koruduğu belirtilirken, Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin devam ettiği, küresel navlun maliyetlerinde olumsuz seyrin sürdüğü ve Çin bağlantılı konteyner fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği aktarıldı.