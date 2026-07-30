TÜİK verileri açıkladı: İşsizlik haziranda geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesine indi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya kıyasla 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 9,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam 227 bin kişi arttı

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 48,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,1 olurken, kadınlarda yüzde 32 seviyesinde kaydedildi.

İşgücüne katılım yükseldi

İşgücü, haziran ayında bir önceki aya göre 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 52,9 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 35,4 olarak hesaplandı.

Genç işsizliği yüzde 12,8'e geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı haziran ayında dikkat çekici bir düşüş gösterdi. Genç işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 12,8'e indi.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,4, genç kadınlarda ise yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

Haftalık çalışma süresi arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, referans döneminde iş başında olan istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziran ayında 0,1 saat artarak 42,5 saate yükseldi.

Atıl işgücü oranında 2 puanlık düşüş

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünü kapsayan atıl işgücü oranı da haziran ayında geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,2 olarak hesaplandı.