Son dakika: TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 5 ayın zirvesinde
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre haziranda 98,9 olan ekonomik güven endeksi, haziran ayında yüzde 0,9 oranında artarak 99,8 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz 2026" verilerini yayımladı.
Buna göre ekonomik güven endeksi, haziran ayında 98,9 seviyesindeyken haziranda yüzde 0,9 artışla 99,8'e yükseldi.
Böylece endeks, Şubat 2026'da kaydedilen 100,7 seviyesinin ardından en yüksek değerine ulaşarak son 5 ayın zirvesini gördü.
Tüketici ve hizmet sektöründe güven arttı
Temmuz ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 89,8 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,4 yükselişle 112 seviyesine çıktı.
İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,6 artarak 83,5 olarak kaydedildi.
Reel kesim ve perakende ticarette gerileme
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalarak 101,2'ye geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1,6 düşüşle 111 seviyesinde gerçekleşti.