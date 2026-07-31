Japonya depremi üretim zincirini vurdu, Toyota dört fabrikada üretimi durdurdu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Japonya’nın güneyini vuran 7,1 büyüklüğündeki deprem, otomotiv ve yarı iletken üretiminde yeni bir kesinti dalgası başlattı. Tedarikçi hasarı ve lojistik aksamalar, dünyanın en büyük üreticilerini farklı bölgelerde hat kapatmaya zorladı.

Kyushu Adası’nda 28 Temmuz’da meydana gelen deprem, bölgenin kritik otomotiv ve yarı iletken üretim merkezlerinde çalışma düzenini bozdu. Yol, su ve tedarik hatlarındaki aksamalar, kesintinin merkez üssünün dışındaki fabrikalara da yayılmasına neden oldu.

Toyota, Nissan, Mitsubishi Motors ve Honda bazı üretim hatlarını devreden çıkarırken Sony, Renesas ve Tokyo Electron tesislerin yeniden çalışması için farklı tarihler açıkladı. TSMC ise çalışanlarını tahliye ettikten sonra üretime kademeli olarak dönmeye başladı.

Toyota’da dört fabrikalık kesinti

Toyota, Fukuoka bölgesindeki Miyata, Kanda ve Kokura fabrikalarında üretimi 5 Ağustos’a kadar durdurma kararı aldı. Şirket, kararın çalışan güvenliği ile tedarikçi ve lojistik şirketlerinin durumuna göre verildiğini bildirdi.

Lexus modellerinin üretildiği Miyata fabrikası yılda yaklaşık 430 bin araçlık kapasiteye sahip. Kanda ve Kokura tesislerinde ise hibrit araç parçaları ve motor üretimi gerçekleştiriliyor.

Toyota’nın deprem bölgesinden 600 kilometreden daha uzakta bulunan Aichi’deki bir fabrikası da parça tedarikindeki aksamalar nedeniyle gelecek hafta geçici olarak devre dışı bırakılacak. Böylece depremin Toyota üzerindeki doğrudan üretim etkisi dört fabrikaya ulaşacak.

Toyota’nın küçük otomobil üreticisi Daihatsu da Kyushu’daki bir araç fabrikası ile motor tesisinde üretimi tedarikçi sorunları nedeniyle geçici olarak durdurdu.

Parça krizi başka bölgelere sıçradı

Depremin etkilediği başlıca şirketlerden biri, Toyota Grubu’nun önemli tedarikçilerinden Aisin oldu. Şirketin merkez üssüne yakın fabrikasında kapı, motor ve diğer otomobil parçaları üretiliyor.

Aisin, güvenlik ve kalite kontrolleri tamamlanan hatlarda üretime aşamalı olarak dönmeye hazırlanıyor. Ancak fabrikanın tam kapasiteyle ne zaman çalışacağı henüz belirlenmedi.

Parça teslimatındaki gecikmeler Nissan’ın Fukuoka’daki iki araç fabrikasında bazı hatları durdurmasına yol açtı. Mitsubishi Motors da Kyushu’da montaj fabrikası bulunmamasına rağmen tedarik kesintisi nedeniyle Okayama’daki tesisinde bazı modellerin üretimine ara verdi.

Honda ise depremde zarar gören bölümlerin onarılması amacıyla Kumamoto’daki motosiklet fabrikasında üretimi 31 Temmuz’a kadar durdurdu.

Yarı iletken fabrikalarında ağustos takvimi

Deprem, son yıllarda büyük yarı iletken yatırımlarının merkezi haline gelen Kumamoto’daki üreticileri de etkiledi. Bölge, otomotivden akıllı telefonlara kadar çok sayıda üründe kullanılan kritik bileşenlerin üretildiği tesislere ev sahipliği yapıyor.

TSMC, deprem sonrasında Kumamoto fabrikasındaki çalışanları tahliye etti. Şirket, güvenlik kontrollerinin ardından aynı gün içinde bazı operasyonları yeniden başlatmaya başladı.

Renesas’ın Nishiki fabrikasında üretim 29 Temmuz akşamından itibaren aşamalı olarak yeniden başladı. Tavan panellerinin düştüğü, duvarlarda çatlaklar ve su sızıntıları görülen Kawashiri fabrikasında ise üretimin 5 Ağustos’tan itibaren kademeli olarak başlaması planlanıyor.

Sony’nin Kumamoto Teknoloji Merkezi’nde bina ve ekipman kontrolleri tamamlandı. Şirket, üretimin 4 Ağustos’tan itibaren aşamalar halinde yeniden başlayacağını ve tesisin ağustos ortasında deprem öncesindeki çalışma seviyesine dönmesinin beklendiğini açıkladı.

Yarı iletken üretim ekipmanları geliştiren Tokyo Electron da Kumamoto’daki fabrikasında üretimi gelecek hafta yeniden başlatmayı planlıyor.

Küresel tedarik riski izleniyor

Kyushu’daki otomotiv ve yarı iletken sektörleri, bölgenin sanayi üretiminin yaklaşık beşte ikisini oluşturuyor. Bu nedenle fabrikalardaki kısa süreli duruşlar bile Japonya’nın diğer bölgelerindeki montaj hatlarına ve küresel müşterilere parça teslimatını etkileyebiliyor.

Üreticilerin çoğu hasarın doğrudan makinelerden çok çalışan güvenliği, su kesintileri, yol hasarı ve tedarikçi sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Bu durum, fabrikaların kademeli olarak çalışmaya başlayabileceğine işaret ediyor.

Buna karşın küçük ve orta ölçekli tedarikçilerin durumunun tam olarak belirlenememesi, otomobil üretimindeki kesintilerin uzama riskini artırıyor. Önümüzdeki günlerde Toyota’nın Aichi fabrikasına ilişkin takvim ile Aisin, Sony ve Renesas’ın kapasite kullanım oranları izlenecek.