Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomileri belli oldu: Zirvedeki ülke şaşırttı

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Eurostat'ın verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyüyerek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Ekonomistler yüzde 0,2'lik büyüme öngörürken, Avrupa Birliği genelinde büyüme yüzde 0,5'e ulaştı.

Yıllık bazda ise Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 1,0, Avrupa Birliği ekonomisi ise yüzde 1,2 büyüme kaydetti.

Büyümede İrlanda açık ara önde

İkinci çeyrek verilerini açıklayan ülkeler arasında en güçlü performans yüzde 3,9'luk büyümeyle İrlanda'dan geldi. Pantheon Macroeconomics'e göre bu performans tek başına Euro Bölgesi büyümesine 0,1 puan katkı sağladı.

İrlanda'yı yüzde 1,7 ile Litvanya, yüzde 1,4 ile İsveç takip etti. Güney Avrupa'da ise Portekiz yüzde 0,8, İspanya ise yüzde 0,7 büyüyerek dikkat çekti.

Belçika ve Avusturya ise ikinci çeyrekte büyüme kaydedemeyen ülkeler oldu.

Büyük ekonomilerde sınırlı büyüme

Almanya, Fransa ve İtalya pozitif büyüme açıklasa da önceki çeyreğe göre daha yavaş bir performans sergiledi.

Almanya ekonomisi yüzde 0,2 büyürken büyümenin temel kaynağını net ihracat oluşturdu. İç tüketimde yavaşlama ve yatırımlardaki gerileme dikkat çekti.

Fransa ekonomisi yeniden büyüme patikasına girse de yatırım harcamalarındaki zayıflık ekonomistler tarafından risk unsuru olarak değerlendirildi.

İtalya da yüzde 0,2 büyüyerek beklentileri aşmasına rağmen yüksek enerji fiyatlarına karşı en kırılgan büyük ekonomilerden biri olarak öne çıktı.

İspanya pozitif ayrıştı

Büyük ekonomiler arasında en güçlü performansı sergileyen ülke yine İspanya oldu.

Yüzde 0,7'lik büyüme kaydeden İspanya'da güçlü iç talep, ihracat, kamu destekleri ve yenilenebilir enerji yatırımları yükselen enerji maliyetlerinin ekonomiye etkisini sınırladı.

Enflasyon yeniden yükselişte

Büyümedeki olumlu tabloya karşın enflasyonda yeniden yukarı yönlü sinyaller gelmeye başladı.

Öncü verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon temmuz ayında yaklaşık yüzde 2,7'ye yükselirken, İspanya'da enflasyon yüzde 3,5 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Gözler şimdi Euro Bölgesi'nin temmuz ayı enflasyon verisine çevrildi. Beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 2,9'a yükseleceği yönünde şekillenirken, fiyat baskılarının sürmesi halinde Avrupa Merkez Bankası'nın yaz sonrasında yeni bir faiz artışını değerlendirebileceği belirtiliyor.