Turizmde kişi başı gecelik harcama 113 dolar

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, turizm geliri 2026 yılının nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolara indi.

Toplam gelirin 15 milyar 655 milyon 868 bin doları ziyaretçilerden, 209 milyon 471 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerden sağlanan turizm gelirinin yüzde 15,6'sını yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı yüzde 5,1 azaldı

İkinci çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişiye geriledi. Ziyaretçilerin 2 milyon 527 bin 687'sini, toplamın yüzde 16,2'sini oluşturan yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu dönemde ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar olurken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması 79 dolar olarak hesaplandı.

Harcamalarda paket turun payı yüzde 30,2

Ziyaretçilerin toplam harcamalarının 10 milyar 933 milyon 868 bin doları kişisel, 4 milyar 722 milyon doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Turizm gelirinde paket tur harcamalarının payı yüzde 30,2 olurken, yeme içme harcamaları yüzde 21, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 12,4 ve konaklama harcamaları yüzde 11,3 pay aldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 6,1 gerilerken, konaklama harcamaları yüzde 11,7, yeme içme harcamaları ise yüzde 5,2 arttı.

En çok gezi amaçlı ziyaret

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 71,3'ü seyahat gerekçesi olarak "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetleri" gösterdi. Bunu yüzde 16,6 ile akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 6 ile alışveriş izledi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise yüzde 60,3'ü Türkiye'ye en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

Turizm gideri arttı

Yurt içinde ikamet eden vatandaşların yurt dışı seyahatlerini kapsayan turizm gideri ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolara yükseldi.

Bu tutarın 2 milyar 88 milyon 862 bin dolarını kişisel harcamalar, 874 milyon 36 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.