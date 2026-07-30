Cevdet Yılmaz'dan işsizlik değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziranda işsizlik oranının yüzde 7,6'ya gerileyerek aylık verilerin açıklanmaya başladığı 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördüğünü açıkladı. Reel sektöre sağlanan uygun koşullu finansmanın 1 trilyon liraya ulaştığını belirten Yılmaz, emek yoğun sektörlerde çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek verildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haziran 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.
Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,6'ya gerileyerek aylık verilerin açıklanmaya başladığı 2005'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.
İşsizlik oranının tek haneli seyrini 38'inci aya taşıdığını vurgulayan Yılmaz, gençler ve kadınlardaki düşüşe de dikkat çekti.
Genç işsizliği yüzde 12,8'e geriledi
Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre gençlerde işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 12,8 oldu. Kadınlarda işsizlik ise 1,7 puanlık düşüşle yüzde 9,8'e indi.
Yılmaz, "Önemli iyileşmeler sağladığımız genç ve kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Finansman desteği 1 trilyon liraya ulaştı
Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler sürerken reel sektöre sağlanan finansman olanaklarının artırıldığını belirten Yılmaz, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın 750 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.
İmalat sanayisi için 250 milyar liralık yeni kredi desteğinin devreye alındığını aktaran Yılmaz, yatırım ve işletme sermayesine yönelik uygun koşullu finansmanın toplam 1 trilyon liraya ulaştığını kaydetti.
Emek yoğun hassas sektörlerde istihdamın korunması şartıyla çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek verildiğini açıklayan Yılmaz, bu adımlarla işletmelerin üretim ve yatırım kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilere yönelik programları yaygınlaştırdıklarını belirten Yılmaz; gençlerin, kadınların ve iş gücüne katılımı sınırlı kesimlerin istihdama erişimini kolaylaştırmayı sürdüreceklerini söyledi.
Kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde işgücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken, işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38’inci aya taşımıştır.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 30, 2026
2026 yılı Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik… pic.twitter.com/tfNVC2HEYy