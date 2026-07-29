Evlerini kendi elleriyle yaptılar: En büyük yanılgımız bunun ucuz olduğunu düşünmemiz...

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Kendi evlerini büyük ölçüde kendi emekleriyle inşa eden Brianne ve Julius Bailey çifti, şebekeden bağımsız yaşamın en büyük yanlış anlaşılmasının "çok ucuz olduğu" düşüncesi olduğunu belirtti.

People dergisine konuşan çift, elektrik ve su faturalarının neredeyse tamamen ortadan kalkmasının uzun vadede önemli avantaj sağladığını ancak bu noktaya gelene kadar büyük yatırımlar yapmak zorunda kaldıklarını anlattı.

İlk yatırım maliyeti oldukça yüksek

Bailey çifti, aile arazisinde ev yapabilme avantajına sahip olmalarına rağmen inşaat malzemeleri, su kuyusu açılması ve gerekli altyapının kurulmasının ciddi maliyet oluşturduğunu söyledi.

Çift, günümüz ekonomik koşullarında off-grid yaşama geçmenin düşünüldüğü kadar kolay ve ucuz olmadığını vurgulayarak, asıl tasarrufun yıllar içinde ortaya çıktığını ifade etti.

Güneş enerjisiyle bağımsız yaşam

Elektrik ihtiyaçlarının büyük bölümünü güneş panelleriyle karşılayan çift, olumsuz hava koşullarında çevrede elektrik kesintisi yaşansa bile enerji kullanmaya devam edebildiklerini söyledi.

Kendi işlerini yöneten Bailey çifti, bu yaşamın kendilerine daha fazla özgürlük kazandırdığını ancak beraberinde daha fazla sorumluluk getirdiğini de belirtti.

"9-5 mesaisinden daha fazla çalışıyoruz"

Çift, evin bakımının yanı sıra işlerini yürütmek, müşterilerle ilgilenmek ve arazilerindeki projeleri geliştirmek için çoğu zaman geleneksel bir ofis çalışanından daha uzun saatler çalıştıklarını dile getirdi.

Buna rağmen evlerine yeni bölümler eklemeye, bahçelerini büyütmeye ve arazilerini geliştirmeye devam eden Bailey çifti, kurdukları yaşamdan vazgeçmeyi düşünmediklerini belirterek, "Artık geri dönüş yok. Bu yaşamı kalıcı olarak seçtik" ifadelerini kullandı.