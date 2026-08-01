Yapay zekâ yarışı Güney Kore’nin ihracatında bir kalemi beşe katladı

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Yapay zekâ için kurulan veri merkezleri, Güney Kore’nin fabrikalarından dünya pazarlarına çıkan ürünlerin dengesini değiştirdi. Bilgisayar ve yarı iletken ihracatındaki sert artış, ülkenin toplam dış satımını temmuz ayında 100 milyar dolar sınırına taşıdı.

Rakamlar güçlü bir ticaret tablosuna işaret etse de büyümenin belirli ürünlere ve iki büyük pazara yoğunlaşması yeni riskleri de beraberinde getirdi.

Bilgisayar ihracatı yüzde 404 arttı

Güney Kore’nin temmuz ayında bilgisayar ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 404 arttı. Böylece bu kalemdeki dış satışlar bir yıl içinde beş katından fazla büyüdü.

Artışın arkasında, ABD’li büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımları bulunuyor. Yeni veri merkezleri için sunucu, depolama sistemi ve yüksek kapasiteli donanım siparişlerinin artması, Güney Koreli üreticilerin ihracatını hızlandırdı.

Özellikle katı hâl sürücüleri ve veri merkezi donanımları, bilgisayar ihracatındaki olağanüstü büyümenin ana kalemleri arasında yer aldı.

Yapay zekâ yatırımları böylece yalnızca yazılım ve teknoloji hisselerinde değil, fabrikalar, limanlar ve uluslararası ticaret akışında da somut sonuç üretmeye başladı.

Yarı iletkenler 41 milyar dolara dayandı

Güney Kore’nin en büyük ihracat kalemi olan yarı iletkenlerde yıllık artış yüzde 179’a ulaştı. Bu ürünlerden elde edilen ihracat geliri temmuz ayında yaklaşık 41 milyar dolara yükseldi.

Bellek fiyatlarındaki artış ve yapay zekâ sunucularında kullanılan yüksek kapasiteli ürünlere yönelik talep, sektörün büyümesini destekledi.

Samsung Electronics ile SK Hynix’in önemli üreticiler arasında bulunduğu ülke, gelişmiş bellek ürünlerinde küresel tedarik zincirinin merkezlerinden biri konumunda.

Yapay zekâ sunucularının geleneksel veri merkezlerine göre daha fazla bellek ve depolama kapasitesi gerektirmesi, Güney Kore’nin ihracat gelirine doğrudan yansıdı.

Bununla birlikte güçlü fiyat artışlarının ihracat tutarını yükseltmesi, büyümenin tamamının daha fazla ürün gönderilmesinden kaynaklanmadığını da gösteriyor.

Toplam ihracat 100 milyar dolara yaklaştı

Güney Kore’nin toplam ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,8 artarak 98,89 milyar dolara ulaştı.

Artış, ekonomistlerin yaklaşık yüzde 59 düzeyindeki beklentisini aştı. Temmuz performansı, haziranda kaydedilen yaklaşık yüzde 71’lik sıçramanın altında kalsa da ülkenin son dönemdeki en güçlü aylık sonuçlarından biri oldu.

Güney Kore, haziran ayında ilk kez 100 milyar doların üzerinde aylık ihracat gerçekleştirmişti. Temmuz verisi de bu eşiğin geçici bir yükseliş olmadığını gösterdi.

Aynı dönemde ithalat yüzde 26,5 artarak 68,56 milyar dolara çıktı. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 30,32 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ticaret fazlası hazirandaki rekor seviyenin altında kaldı ancak ihracatın ithalattan çok daha hızlı artması, dış ticaretin ekonomik büyümeye desteğinin sürdüğüne işaret etti.

ABD ve Çin talebi hızlandı

Güney Kore’nin ihracatındaki yükseliş yalnızca tek bir pazardan kaynaklanmadı. Çin’e yapılan ihracat yıllık yüzde 96, ABD’ye yapılan ihracat ise yüzde 69 arttı.

Çin’e yönelik satışlarda yarı iletkenler öne çıkarken ABD pazarında yapay zekâ altyapısı, bilgisayar ve teknoloji donanımı talebi etkili oldu.

Orta Doğu’ya yapılan ihracat da yüzde 25 artarak yeniden büyüme bölgesine geçti. Petrol ürünleri ihracatında yüzde 34, otomobillerde yüzde 7 ve çelik ürünlerinde yüzde 4,4 artış kaydedildi.

Bu tablo, teknoloji ürünlerinin lokomotif konumunda bulunduğunu ancak ihracattaki büyümenin sanayi ürünlerinin farklı bölümlerine de yayıldığını gösterdi.

ABD ve Çin’in aynı dönemde güçlü talep göstermesi, Güney Kore’ye önemli bir avantaj sağladı. Buna karşılık iki büyük ekonomide yaşanabilecek yatırım veya talep yavaşlaması, ihracat rakamlarına hızlı biçimde yansıyabilir.

Büyümenin yükü iki kalemde

Temmuz verileri güçlü görünse de toplam ihracattaki artışın büyük bölümü yarı iletkenler ve bilgisayarlardan geldi.

Bu yoğunlaşma, yapay zekâ yatırımlarının devam etmesi hâlinde Güney Kore’ye yüksek gelir sağlayabilir. Ancak teknoloji şirketlerinin veri merkezi harcamalarını azaltması veya bellek fiyatlarının gerilemesi, büyümenin hızla yavaşlamasına neden olabilir.

Güney Kore borsasında teknoloji şirketlerinin hisseleri son dönemde sert dalgalanmalar yaşadı. Yatırımcılar yapay zekâ talebinin gücünü kabul ederken yüksek yatırımların ne kadar sürede gelir ve kâra dönüşeceğini de sorguluyor.

Önümüzdeki dönemde ABD’li teknoloji şirketlerinin yatırım bütçeleri, bellek fiyatları ve Çin’den gelen siparişler yakından izlenecek.

Temmuz verisinin verdiği ana mesaj ise açık. Yapay zekâ yarışı artık yalnızca teknoloji sektörünün hikâyesi değil; dünya ticaretinin hangi ülkeden hangi ürünleri satın aldığını değiştiren büyük bir sanayi dalgasına dönüşüyor.