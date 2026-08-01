Ziraat Bankası'ndaki sorun giderildi
Bugün sabah saatlerinde Ziraat Bankası kullanıcıları hesaba girmekte sorun yaşadı. Uzun süren kesinti sonrası problem giderildi.
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Ziraat Bankası internet ve mobil bankacılıkta saat 02.00'de aksaklıklar yaşanmaya başladı. Sabah 08.00'de ise kullanıcılar hesaplarına giremedi. Sosyal medyada art arda paylaşımlar gelirken vatandaşlar sonunun kaynağını öğrenmeye çalıştı.
Ziraat Bankası'ndaki problem çözüldü
Ziraat Bankası'ndaki sorunun nedeni henüz açıklanmazken saat 10.00 sularında sorun giderildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ