Bakan Bolat duyurdu: Esnafa yeni finansman desteği

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara yönelik hazine destekli işletme ve yatırım kredilerinin limitleri ile vadelerinde artışa gidildiğini açıkladı. Bolat, yeni düzenlemelerin finansmana erişimi kolaylaştırarak üretim ve istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

İşletme kredisi 1,5 milyon liraya yükseltildi

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni finansman desteklerine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan’ın liderliğinde üretimi, ticareti ve emeği desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Bolat, esnaf ve sanatkârların güçlendirilmesine yönelik adımların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Yeni düzenleme kapsamında hazine destekli işletme kredisinin üst limiti 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıldı.

Yatırım kredisinde limit 3,5 milyon lira oldu

İş yeri, taşıt ve makine-teçhizat alımlarında kullanılabilen yatırım kredisinin limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi.

Düzenlemeyle kredi vadelerinde de değişikliğe gidildi. İşletme kredilerinde 4 yıllık vade korunurken iş yeri alımında kullanılan kredilerin vadesi 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Taşıt ve makine-tesis alımlarına yönelik kredilerin vadesi de 4 yıldan 5 yıla yükseltildi.

"Finansmana ulaşmayı kolaylaştıracak"

Bolat, yeni desteklerin etkisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup, iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine-tesis alımına yönelik kredilerde vadeler ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak, üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacak. Bütün esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."