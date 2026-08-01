Tesla Fransa’da yeniden gaza bastı, satışlar yüzde 86 arttı

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Tesla’nın (TSLA) Fransa’daki yeni otomobil tescilleri temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,85 arttı. Böylece şirket, yüzde 8,96 büyüyen genel otomobil pazarının yaklaşık 10 katı hızla genişledi.

Fransa’da temmuz boyunca 2 bin 429 yeni Tesla trafiğe kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 1.307 seviyesindeydi.

Tesciller yüzde 86 arttı

Tesla’nın temmuz performansı yalnızca geçen yılın düşük seviyesinden kaynaklanan aylık bir sıçrama olarak kalmadı. Şirketin Fransa pazarındaki payı da yüzde 1,12’den yüzde 1,92’ye yükseldi.

Fransa’da toplam yeni binek otomobil tescili temmuzda 116 bin 377’den 126 bin 808’e çıktı. Pazar yüzde 8,96 büyürken Tesla, satış artışında birçok büyük otomobil üreticisini geride bıraktı.

Aynı dönemde Renault markasının tescilleri yüzde 21,89, Citroen’in yüzde 17,30 ve Toyota’nın yüzde 10,99 arttı. BMW’de yüzde 15,03, Ford’da yüzde 26,21 ve Hyundai’de yüzde 17,04 düşüş yaşandı.

Yedi aylık artış yüzde 135

Tesla’nın asıl güçlü sonucu, yılın ilk yedi ayına ilişkin rakamlarda ortaya çıktı. Şirket, ocak-temmuz döneminde Fransa’da 31 bin 123 araç tesciline ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde 13 bin 230 olan sayı, böylece yüzde 135,25 arttı. Fransa’nın toplam binek otomobil pazarı aynı dönemde yalnızca yüzde 2,65 büyüdü.

Ülkede ilk yedi ayda 983 bin 974 yeni binek otomobil kaydedildi. Tesla’nın büyüme hızı, pazarın genelindeki artışın yaklaşık 51 katına ulaştı.

Bu sonuç, Tesla’nın Fransa’daki toparlanmasının tek bir aya veya dönem sonu teslimatlarına bağlı olmadığını gösterdi. Şirket yılın ilk yedi ayında geçen yılın tamamındaki zayıf görünümünden belirgin biçimde uzaklaştı.

Pazar payı iki katına yaklaştı

Tesla’nın Fransa’daki yedi aylık pazar payı yüzde 1,38’den yüzde 3,16’ya çıktı. Şirket böylece pazar payını bir yılda 1,78 puan artırdı.

Temmuz ayındaki yüzde 1,92’lik pay ise yedi aylık ortalamanın altında kaldı. Bu fark, Tesla teslimatlarının yıl içinde aylara göre önemli dalgalanmalar gösterebildiğine işaret ediyor.

Fransa pazarı, elektrikli otomobiller açısından Tesla’nın Avrupa’daki toparlanmasını destekleyen ülkelerden biri hâline geldi. Ancak şirketin yükselişi, Çinli üreticilerin yeni modelleri ve Avrupa’nın yerleşik otomobil markalarının elektrikli araç yatırımlarıyla rekabetin sertleştiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Tesla açısından sıradaki test, güçlü yıllık artışın sonbahar aylarında da sürdürülmesi ve yükselen pazar payının kalıcı hâle getirilmesi olacak.