Benzine, mazota zam var mı? LGP fiyatları arttı mı, zam geldi mi?

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Akaryakıt fiyatları ABD-İran gerilimine bağlı olarak değişiyor. Son günlerde gerilim tırmanırken Brent petrol de fırladı. Hafta sonuna doğru girilirken mazot, benzin ve LPG'ye zam yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

Benzine, mazota zam var mı?

Benzin ve motorine sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre herhangi bir zam yapılmayacak.

LPG fiyatları artacak mı?

Pazartesi günü gece yarısından itibaren LPG'ye 2 lira 50 kuruş zam yapılması bekleniyor.