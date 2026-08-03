Bakan Şimşek'ten dikkat çeken dezenflasyon mesajı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Temmuz ayında yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8'e indiğini hatırlatan Bakan Şimşek alınan tedbirlerin özellikle hizmet enflasyonundaki katılığı azaltmaya başladığını ifade etti.

'Hizmet enflasyonundaki katılık azalıyor'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan temmuz ayı enflasyon verilerini Şimşek, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 oldu. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor.

Eğitim ve kirada enflasyon geriledi

Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz."