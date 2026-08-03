Merkez Bankası rezervlerinde artış

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 31 Temmuz 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,6 milyar dolar artış kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 24 Temmuz haftasında 162,6 milyar dolar olan rezervler, 31 Temmuz haftasında yaklaşık 164,2 milyar dolara yükseldi.

Altı ayın en düşük seviyesini görmüştü

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra dalgalı ve ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir seyir izlemişti. Mart ayında sert gerileyen rezervler, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolar ile yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine inmişti.

Temmuz ayında yeniden toparlanan rezervler, 24 Temmuz haftasında 162,6 milyar dolara yükselse de tarihi zirvenin yaklaşık 55,6 milyar dolar altında kalmıştı. TCMB, rezerv rakamlarını 6 Ağustos Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.