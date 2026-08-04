Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Borç piyasası büyümeye devam edecek

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı Türkiye Borç Piyasası Monitörü raporunda, Türkiye'nin hem gelişmekte olan piyasalar hem de küresel sukuk ihracı açısından önemli konumunu koruduğunu belirtti.

550 milyar dolara ulaşacak

Rapora göre Türkiye'nin borç sermaye piyasası, Orta Doğu'daki jeopolitik risklere rağmen 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüyerek 516 milyar doların üzerine çıktı. Fitch, piyasa büyüklüğünün yıl sonunda 550 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Piyasadaki ihraçların yüzde 64'ü Türk lirası, yüzde 33'ü ise ABD doları cinsinden gerçekleşirken, sukuk piyasasının büyüklüğü yüzde 25,8 artışla 41 milyar doların üzerine yükseldi.

Raporda, Türkiye'nin Çin hariç gelişmekte olan ülkeler arasında dolar cinsinden borç ihracında yüzde 7,4 payla altıncı sırada yer aldığı belirtildi.

Fitch'e göre, yılın geri kalanında dış finansman ihtiyacı, yaklaşan borç vadeleri ve artan bütçe açıkları yeni tahvil ve sukuk ihraçlarını desteklemeyi sürdürecek. Bankalar ve şirketlerin uygun piyasa koşullarını değerlendirerek borçlanma faaliyetlerine devam etmesi beklenirken, jeopolitik gelişmelerin ve piyasa oynaklığının ihraç iştahını sınırlayabileceği ifade edildi.

Jeopolitik risk uyarısı

Fitch Ratings Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, Türkiye'nin düşük kamu borçluluğu sayesinde stres dönemlerinde dahi dış finansmana erişimini sürdürebildiğini belirtti.

Al Natoor, bölgedeki gerilimin tırmanması halinde yatırımcı iştahı, tahvil getirileri ve piyasa likiditesinin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunurken, yabancı yatırımcıların dolar cinsi Türk devlet tahvili ve sukuklarına ilgisinin korunduğunu, buna karşın yerel para cinsinden piyasalara yabancı katılımın zayıfladığını ifade etti.