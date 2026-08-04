Apple Telegram’ı App Store’dan kaldırdı: Uygulama nasıl geri döndü?

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Apple, Telegram’ı çocukların cinsel istismarına ilişkin yasaklı içerik nedeniyle kısa süreliğine App Store’dan çıkardı. Uygulama, içeriğin kaldırılması ve sorumlu hesabın engellenmesinin ardından kullanıcılar için yeniden erişime açıldı.

Telegram’ın App Store’daki sayfası 3 Ağustos’ta kısa süreliğine erişilemez hale geldi. Yeni indirmeler dururken, uygulamayı telefonunda bulunduran kullanıcılar mesajlaşma hizmetini kullanmayı sürdürdü.

İnceleme Telegram’ı mağazadan çıkardı

Apple, yaptığı incelemede Telegram üzerinden paylaşılan bir içeriğin App Store kurallarını ihlal ettiğini belirledi. Şirket, söz konusu içeriğin çocukların cinsel istismarına ilişkin yasaklı materyal kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

Bunun üzerine Telegram’ın iPhone ve iPad sürümü kısa süreliğine App Store’dan kaldırıldı. Uygulamanın mağaza sayfasına ulaşmak isteyen kullanıcılar erişim hatasıyla karşılaştı ve yeni indirmeler geçici olarak durdu.

Telegram’ın Android sürümü ise bu süreçte Google Play üzerinden erişilebilir durumda kaldı.

Geri dönüşün önünü iki adım açtı

Telegram’ın yeniden mağazaya alınması için yasaklı içeriğin platformdan kaldırılması yeterli olmadı. İçeriği paylaşan hesabın da kalıcı olarak engellenmesi istendi.

Apple, geliştiricinin içeriği hızlı biçimde kaldırmasının ve sorumlu kullanıcıyı yasaklamasının ardından Telegram’ı yeniden App Store’a kabul etti. Böylece uygulama, kısa süren kesintinin ardından yeniden indirilebilir hale geldi.

Telegram ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulamanın geri döndüğünü duyurdu. Şirket, App Store’daki erişimin tüm kullanıcılara kısa süre içinde yeniden açılacağını bildirdi.

Mevcut kullanıcıların erişimi kesilmedi

Mağazadan kaldırılma kararı, Telegram’ı daha önce telefonuna yükleyen kullanıcıların hesaplarını veya mesajlaşma hizmetini doğrudan etkilemedi.

Uygulama cihazlarda çalışmaya devam ederken sorun ağırlıklı olarak Telegram’ı ilk kez indirmek veya sildikten sonra yeniden yüklemek isteyen kullanıcıları etkiledi. Güncelleme ve yeniden kurulum işlemleri de kaldırma süresince yapılamadı.

Uygulamanın geri dönmesiyle birlikte yeni indirmeler ve yeniden yükleme işlemleri tekrar başladı.

Apple benzer kararı 2018’de de almıştı

Apple ile Telegram arasında içerik kuralları nedeniyle yaşanan bu gerilim ilk değil. Telegram ve Telegram X uygulamaları 2018 yılında da uygunsuz içerik gerekçesiyle App Store’dan geçici olarak kaldırılmıştı.

Uygulamalar, ilgili içeriklerin platformdan temizlenmesinin ardından yeniden mağazaya kabul edilmişti. Son olayda da benzer bir süreç işletildi ancak müdahale ve geri dönüş daha kısa sürede tamamlandı.

Gelişme, uygulama mağazalarının yalnızca yazılımların güvenliği üzerinde değil, uygulamaların içinde kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler üzerinde de belirleyici olabildiğini bir kez daha gösterdi.