JTI sigara grubuna 10 TL zam! Hangi sigaralara zam geldi? Fiyatı ne kadar oldu? Zam gelen sigaralar hangisi?

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTI sigara grubundaki ürünlere 10 TL zam yapıldığını duyurdu.

Dündar, paylaşımında "JTI grubuna 10 TL zam geldi, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Böylece JTI grubundaki en düşük sigara fiyatı 115 TL'ye, en yüksek sigara fiyatı ise 130 TL'ye yükseldi. 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı da 285 TL'ye çıktı.

Öte yandan Dündar, 3 Ağustos'ta da Captain Black sigara grubuna zam yapıldığını açıklamıştı. Paylaşılan güncel fiyat listesine göre Captain Black grubundaki ürünlerin satış fiyatları 110 liraya yükseldi.