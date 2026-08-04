JTI sigara grubuna 10 TL zam! Hangi sigaralara zam geldi? Fiyatı ne kadar oldu? Zam gelen sigaralar hangisi?

Bir sigara grubuna daha zam: Fiyatlar 10 TL arttı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubundaki ürünlere 10 TL zam yapıldığını duyurdu. Dündar, dün de Captain Black grubuna zam geldiğini açıklamıştı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTI sigara grubundaki ürünlere 10 TL zam yapıldığını duyurdu.
Dündar, paylaşımında "JTI grubuna 10 TL zam geldi, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Böylece JTI grubundaki en düşük sigara fiyatı 115 TL'ye, en yüksek sigara fiyatı ise 130 TL'ye yükseldi. 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı da 285 TL'ye çıktı.
Öte yandan Dündar, 3 Ağustos'ta da Captain Black sigara grubuna zam yapıldığını açıklamıştı. Paylaşılan güncel fiyat listesine göre Captain Black grubundaki ürünlerin satış fiyatları 110 liraya yükseldi.
Jti gurubuna 10 tl zam geldi hayırlı olsun #sigaraya #zamgeldi pic.twitter.com/EcCci48rrx— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 4, 2026