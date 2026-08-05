Yatırımcıların beklediği gün geldi: Dev teknoloji şirketi halka arz oluyor

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Çin merkezli insansı robot üreticisi Unitree Robotics, Şanghay Borsası'ndaki halka arz sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Şirket, 10 Ağustos'ta yatırımcılardan talep toplamaya başlayacak. Halka arz öncesinde yaklaşık 42 milyar yuan (5,7 milyar dolar) değerlemeye ulaşan Unitree, Çin ana karasında borsaya açılan ilk büyük insansı robot üreticisi unvanını alacak.

Şirket, Şanghay Borsası STAR Market'te sermayesinin yüzde 10'una denk gelen 40,45 milyon yeni hisse ihraç ederek yaklaşık 4,2 milyar yuan (618 milyon dolar) fon toplamayı planlıyor. Halka arzdan elde edilecek kaynağın; yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi, yeni nesil robot teknolojileri, Ar-Ge faaliyetleri ve üretim kapasitesini artıracak yeni tesis yatırımlarında kullanılması hedefleniyor.

Rakiplerinden ayrışıyor

Unitree, kârlılık açısından da sektöründeki birçok rakibinden ayrılıyor. Şirket, 2025 yılında 1,7 milyar yuan gelir elde ederken düzeltilmiş bazda 591 milyon yuan kâr açıkladı. Gelirlerini son iki yılda katlayarak büyüten şirketin satışlarının önemli bölümünü insansı robotlar oluşturdu.

Hong Kong borsasında işlem gören rakibi UBTech Robotics aynı dönemde daha yüksek ciro elde etmesine rağmen yaklaşık 700 milyon yuan zarar açıklamıştı.

Yıllık 190 bin robot üretmeyi hedefliyor

Şirket, halka arz gelirleriyle yıllık 75 bin insansı robot ve 115 bin dört ayaklı robot üretebilecek kapasiteye sahip yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Unitree'nin tedarik zincirinin yaklaşık yüzde 90'ının Çin'de bulunması ise hem maliyet avantajı sağlıyor hem de yeni ürün geliştirme sürecini hızlandırıyor.

Nvidia ve Japan Airlines ile iş birliği

Unitree'nin geliştirdiği G1 insansı robot, Nvidia'nın Isaac GR00T araştırma platformunda temel model olarak kullanılıyor. Sistem; Stanford Üniversitesi, California San Diego Üniversitesi ve ETH Zürih'te test ediliyor.

Öte yandan Japan Airlines da Mayıs 2026'da Tokyo Haneda Havalimanı'nda bagaj taşıma ve kabin hizmetlerinde kullanılmak üzere Unitree robotlarıyla üç yıllık bir pilot uygulama başlattı.

ABD'de ise bazı siyasetçiler, şirketin Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle Unitree'nin federal destekli araştırmalarda kullanılmasına yönelik kısıtlamalar getirilmesini gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre Unitree'nin halka arzı, hızla büyüyen insansı robot sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olabilir ve yatırımcıların sektöre bakışını önemli ölçüde değiştirebilir.