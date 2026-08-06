Altın yükselecek mi? Gram altın düşer mi? Altında son durum...

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ABD ile İran arsındaki gerilimin bir nebze olsa da azalması altına yaradı. Ons altın dün yüzde 4'ün üzerinde artarken bugün de hafif bir yükseliş söz konusu... Gram altın 6 bin 500 lirayı aştı. Şimdi altın alacaklar veya elinde bulunduranlar "Altın yükselecek mi", "Gram altın düşer mi" diye soruyor.

Altın yükselecek mi?

Finans analisti İslam Memiş, 2026 yılını bir "manipülasyon yılı" olarak tanımlarken yıl sonuna kadar altın fiyatlarında dalgalı bir seyir beklediğini belirtiyor.

Memiş, dünya ekonomisindeki algı yönetimi nedeniyle, herkesin "yükselmeyecek" dediği anda fiyatların zirve yaptırılabileceği, "düşmeyecek" dendiğinde ise düşürülebileceği bir piyasa yapısı olduğu vurguluyor.

İslam Memiş, önümüzdeki yıllarda altın fiyatlarında 5 haneli rakamların (10.000 TL ve üzeri) konuşulacağını öngörüyor.