Türkiye'de lüks saat satışları yükseldi

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Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü zayıflarken, lüks tüketim pazarındaki büyüme dikkat çekiyor. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu'nun açıkladığı son veriler, küresel pazarda yaşanan daralmaya rağmen Türkiye'nin lüks saat ithalatında büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

2026'nın ilk altı ayında İsviçre'nin toplam saat ihracatı yüzde 0,7 düşerek 12,8 milyar İsviçre Frangı'na geriledi. Buna karşın Türkiye'ye yapılan saat ihracatı aynı dönemde yüzde 6,9 artarak 165,2 milyon İsviçre Frangı'na ulaştı. Bu rakam yaklaşık 9 milyar 556 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Türkiye'ye yapılan ihracatın son üç yılda düzenli yükseliş göstermesi de dikkat çekti. İsviçre'nin Türkiye'ye saat ihracatı 2024'ün ilk yarısında 145,2 milyon, 2025'in aynı döneminde 154,5 milyon, 2026'nın ilk yarısında ise 165,2 milyon İsviçre Frangı olarak gerçekleşti.

Haziran ayında artış hızlandı

Türkiye pazarı, haziran ayında da güçlü performansını sürdürdü. İsviçre'nin Türkiye'ye saat ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 33,7 milyon İsviçre Frangı'na yükseldi.

Bu performans, birçok büyük pazarı geride bıraktı. ABD, Çin ve Avrupa'da düşüş yaşandı. Ocak-Haziran döneminde İsviçre'nin en büyük ihracat pazarlarında ise daralma görüldü.

ABD'ye ihracat yüzde 14,8 düştü. Çin'e ihracat yüzde 5 geriledi. Almanya'ya ihracat yüzde 10,5 azaldı. İtalya'ya ihracat yüzde 6,3 düştü. İspanya'ya ihracat ise yüzde 34,3 geriledi. Bu tabloya rağmen Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi dikkat çekici bulundu.

Türkiye milyoner artışında dünyada ikinci sırada

UBS Küresel Servet Raporu'na göre Türkiye'deki dolar milyoneri sayısı 93 bine ulaştı. Son bir yılda 5 bin 650 kişi daha milyoner statüsüne yükselirken, Türkiye milyoner sayısındaki artış hızı bakımından dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.