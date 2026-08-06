Euroda 25 yıl sonra büyük değişim: Geri sayım başladı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 25 yıldır kullanılan euro banknotlarını yenilemek için yürüttüğü çalışmalarda yeni aşamaya geçti. Banka, üçüncü nesil euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarım önerisini kamuoyunun değerlendirmesine açtı.

Halktan gelecek görüşler ve uzman değerlendirmelerinin ardından ECB Yönetim Konseyi'nin yıl sonuna kadar nihai tasarımı seçmesi planlanıyor. Seçilecek tasarımların birkaç yıllık hazırlık sürecinin ardından dolaşıma girmesi öngörülüyor.

AB üyesi 27 ülkenin 21'inde resmi para birimi olarak kabul edilen euroyu 357 milyondan fazla kişi kullanıyor. ABD dolarının ardından dünyanın en önemli ikinci rezerv para birimi konumunda olan euro, uluslararası rezervlerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelere Euro Bölgesi adı veriliyor. Bu ülkelerin para politikası, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Euro Sistemi tarafından idare ediliyor.

Tedavüldeki eurolar

Euro çeşitli renk ve boyuta sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 farklı banknot, 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ile 1 ve 2 euro madeni para olarak tedavülde bulunuyor.

En yüksek değere sahip 500 euroluk banknotların basımı, terörün finansmanına ve kara para aklamaya karşı mücadele nedeniyle 2019 yılında durduruldu. Bu nedenle 500 euroluk banknot artık günlük yaşam ve alışverişte kullanılamıyor. Bu banknotlar sadece banka hesaplarına yatırılabiliyor.

Yeniden tasarım süreci

ECB, yaklaşık çeyrek asırdır kullanılan euro banknotlarını daha güvenli, sürdürülebilir ve Avrupalılar için daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla yeniden tasarlıyor. Dolaşıma giren ilk euro banknotlarının ardından, 2013-2019 yıllarında sahteciliğe karşı daha gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip "Europa" serisi tedavüle çıkarıldı.

ECB'nin kamuoyunun görüşüne açtığı yeni tasarım önerileri ise euro banknotlarının üçüncü neslini oluşturacak. Bu kapsamda ECB, üçüncü nesil euro banknotları için hazırlanan 10 tasarım önerisini kamuoyunun görüşüne açtı.

ECB Yönetim Konseyi'nin halktan gelecek geri bildirimler ile uzman değerlendirmelerini dikkate alarak yıl sonunda nihai tasarımı seçmesi bekleniyor. Yeni banknotların birkaç yıllık hazırlık sürecinin ardından da tedavüle girmesi öngörülüyor.

ECB yeni seride gelişmiş güvenlik özellikleri, daha uzun kullanım ömrü sağlayacak malzemeler ve görme engelliler dahil herkes için daha erişilebilir unsurlar kullanmayı hedefliyor.

Dolaşımda 30 milyardan fazla euro banknotu bulunuyor

ECB verilerine göre, bugün dolaşımda toplam değeri 1,5 trilyon euroyu aşan 30 milyardan fazla euro banknotu bulunuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde'a göre, euro banknotlarının tasarımı Avrupa bütünleşmesini simgeliyor. Banknotlar üzerindeki pencere, kapı ve köprü figürleri, Avrupa halkları arasındaki açıklığı ve işbirliğini temsil ediyor.

Euro banknotlarının Avrupa'nın en somut ortak sembollerinden biri olduğuna dikkati çeken Lagarde, "20 yılın ardından banknotlarımızın her yaştan ve farklı geçmişe sahip Avrupalılar için daha anlamlı hale gelmesinin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Güvenlik ve sahtecilikle mücadele ön planda

ECB, yeni banknot serisinin hazırlanmasındaki temel gerekçenin sahteciliğe karşı korumayı güçlendirmek olduğunu belirtiyor.

Yeni seri daha gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak, daha dayanıklı olacak, çevresel etkisi ile üretim maliyetleri azaltılacak. Banknotlara yeni güvenlik teknolojileri eklenecek, sahte banknot üretimi daha da zorlaştırılacak ve banknotların doğrulanması kolaylaşacak.

Mevcut banknotlar yeni seri tedavüle girdikten sonra da uzun süre dolaşımda kalacak. Eski banknotlar yasal ödeme aracı olmayı sürdürecek ve değerlerini kaybetmeyecek.

Yeni seride 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk kupürlerin korunması planlanıyor. Yeni tasarımların dolaşıma girmesiyle birlikte Avrupa'da her gün kullanılan milyarlarca banknotun önümüzdeki yıllarda kademeli olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Öte yandan euro banknotlarının yeniden tasarlanmasının para politikasını veya euronun değerini etkilemesi beklenmiyor.

Yeni banknotların eski seriyle birlikte uzun süre dolaşımda kalması planlandığından, piyasada ani bir geçiş öngörülmüyor. ECB, dijital euro projesini yürütürken aynı zamanda nakde yatırım yapmış oluyor. Bu da piyasalara nakdin daha uzun yıllar sistemin parçası olmaya devam edeceği mesajını veriyor.