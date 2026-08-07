ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin çok altında kaldı

ABD ekonomisi temmuz ayında iş gücü piyasasına ilişkin zayıf sinyaller verdi. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam temmuzda 23 bin kişi azaldı. Piyasalarda ise istihdamın 85 bin kişi artması bekleniyordu.

Veriyle birlikte işsizlik oranı da bir önceki aydaki yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 4,1'e geriledi.

Öte yandan, haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisinde de dikkat çeken bir revizyon yapıldı. Daha önce 57 bin kişilik artış olarak açıklanan haziran istihdamı, 20 bin kişilik artış olarak güncellendi. İki aylık revizyon eksi 103 bin oldu.

Fed'in eylül kararı yeniden tartışılıyor

İstihdam raporu öncesinde piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artıracağı beklentisi öne çıkıyordu. Fed, geçen hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakırken, para politikası kurulundaki üç üye 25 baz puanlık faiz artışı yönünde karşı oy kullanmıştı.

Şimdi ise zayıf gelen istihdam verisinin ardından piyasalarda dikkat gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyon rakamlarının, Fed'in kısa vadeli para politikası konusunda vereceği kararda belirleyici olması bekleniyor.