Trump'tan Fed Başkanı Warsh'a faiz mesajı: Karar tamamen ona ait değil
ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesi faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde sürecin "kısmen ama tamamen olmasa da" Fed Başkanı Kevin Warsh'a bağlı olduğunu söyledi. Trump, Warsh'ı överken kararın tek başına kendisine ait olmadığını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Punchbowl News'e verdiği röportajda, seçim öncesinde faiz oranlarının artırılıp artırılmayacağına ilişkin kararın "kısmen ama tamamen olmasa da" ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'a bağlı olduğunu ifade etti.
"Karar tamamen ona ait değil"
Trump, şunları söyledi: "Bu biraz ona bağlı, ama tamamen değil. Çok siyasi bir yönetim kurulu var... Karar tamamen ona ait değil; bir kurula bağlı. Bence o harika biri. Onu eleştirmeyeceğim."
Trump, daha önce Fed'in eski Başkanı Jerome Powell'ı faiz politikası nedeniyle birçok kez hedef almıştı. Powell'ın faizleri artırmamasını sert sözlerle eleştiren Trump, açıklamalarında Powell için "ahmak" ve "berbat" ifadelerini kullanmış, politika faizinin düşürülmesi çağrısında bulunurken Powell'ın görevden alınması ya da istifaya zorlanabileceğine yönelik mesajlar vermişti.