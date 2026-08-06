Financial Times: Fed Başkanı Warsh eylülde faiz artırabilir

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikası yeniden tartışma konusu oldu. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürmesi ve piyasalarda borçlanma maliyetlerine ilişkin beklentilerin güçlenmesi halinde eylül ayındaki toplantıda faiz artırımına gitmeye hazırlanıyor.

Haberde, Warsh'un göreve geldiği ilk haftalarda piyasalara verdiği sınırlı mesajların yatırımcılar arasında belirsizlik yarattığına dikkat çekildi. Özellikle son Fed toplantısının ardından para politikasına ilişkin net yönlendirme yapılmaması, ABD Hazine tahvillerinde sert satışlara neden olurken uzun vadeli tahvil faizleri de son yılların en yüksek seviyelerine çıktı.

30 yıllık ABD Hazine tahvili faizinin geçen hafta 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldiği belirtilirken, yatırımcılar bu hareketin yalnızca enflasyon endişelerinden değil, aynı zamanda Fed'in iletişim stratejisine yönelik soru işaretlerinden de kaynaklandığını değerlendiriyor.

Warsh'a yakın olduğu belirtilen kaynaklar ise Fed Başkanının görevdeki ilk yaklaşık 10 haftasında bazı iletişim hataları yaptığını kabul ettiğini aktardı. Kaynaklara göre Warsh, fiyat istikrarına ilişkin mesajlarını yeterince güçlü veremediğini ve Fed'de planlanan yapısal değişikliklerin kısa vadeli para politikası kararlarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda kafa karışıklığı oluştuğunu düşünüyor.

Bununla birlikte aynı kaynaklar, Fed'in uzun süredir yüzde 2 enflasyon hedefini yakalayamaması nedeniyle başlatılan yeniden yapılanma sürecinin devam edeceğini ve mevcut stratejiden geri adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.

Öte yandan, önümüzdeki haftalarda açıklanacak enflasyon verilerinin güçlü gelmesi halinde Warsh'un eylül toplantısında faiz artırımına sıcak baktığı belirtilirken, CME Group verilerine göre vadeli işlem piyasaları eylül ayında 25 baz puanlık faiz artışı olasılığını yaklaşık yüzde 55 seviyesinde fiyatlıyor.

Piyasaların gözü şimdi Warsh'un, para politikasına ilişkin daha net mesajlar vermesi beklenen Kansas City Fed'in Jackson Hole Sempozyumu'nda yapacağı ilk kapsamlı konuşmaya çevrilmiş durumda.