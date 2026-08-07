Afrika'yı uçuracak yatırım: Kıtanın kaderini değiştirecek

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Afrika'nın en zengin iş insanı Aliko Dangote, Kenya'da Doğu Afrika'ya hizmet verecek yeni bir petrol rafinerisi kurmayı planladıklarını açıkladı.

BBC'ye konuşan Dangote, sahadaki çalışmaların ekim ayında başlayacağını projenin ise dört yıldan kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Günlük 700 bin varil kapasite

Kenya'nın Lamu Adası'nda kurulması planlanan rafinerinin günlük 700 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip olması öngörülüyor. Bu kapasite, Dangote'nin Nijerya'da inşa ettiği dev rafineriyle benzer büyüklükte olacak. Projenin yatırım tutarı ise 15 ila 17 milyar dolar arasında gerçekleşecek.

Dangote, yatırımın temel amacının Doğu Afrika'nın işlenmiş petrol ürünlerinde dışa bağımlılığını azaltmak olduğunu belirtti. Bölge ülkeleri bugün büyük ölçüde Orta Doğu'dan ithal edilen yakıta bağımlı durumda bulunurken, yeni rafinerinin tamamlanmasıyla Kenya başta olmak üzere Doğu Afrika'nın önemli bölümünün yakıt ihtiyacının bölge içinden karşılanacak.

Sekiz ülkeye yakıt sağlayacak

Rafinerinin sadece Kenya'nın iç talebini karşılamakla kalmayıp sekiz komşu ülkeye de yakıt tedarik etmesi planlanıyor. Projenin inşaat ve işletme dönemlerinde yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlaması beklenirken, Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun da yatırımı stratejik öneme sahip bir proje olarak desteklediği belirtiliyor.

Dangote, Nijerya'daki dev rafinerinin ardından Kenya yatırımının da hayata geçmesiyle Afrika'nın enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir adım atılmış olacağını ifade etti.