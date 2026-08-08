80 ülkenin ihracat haritası çıkarıldı: Ticaret Bakanlığı 107 raporu erişime açtı
Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların yeni pazarlara erişimini desteklemek amacıyla 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu iş dünyasının kullanımına sundu. Ticaret müşavirleri ve ataşeler tarafından hazırlanan raporlarda hedef pazarlardaki fırsatlardan tüketici tercihlerine, vergilerden lojistiğe kadar birçok başlık ele alındı.
Ticaret Bakanlığı, ihracatın geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen pazar araştırmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ticaret müşavirleri ve ataşeler tarafından 2026 yılının ilk 7 ayında 80 ülkede Türkiye'nin ihracatı açısından önem taşıyan sektörlere yönelik toplam 107 Sektörel Pazar Araştırması Raporu hazırlandı.
Hazırlanan raporlar, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden iş dünyasının kullanımına açıldı.
Ürün ve alt sektörlere ağırlık verildi
Ticaret müşavirleri tarafından hazırlanan sektörel raporların firmalarla paylaşılmasına 2025 yılında başlandı. Geçen yıl Almanya'da tekstil, Bahreyn'de gıda, Çekya'da otomotiv ve yan sanayi, Belçika'da tekstil ve hazır giyim, Fransa'da mobilya, Hindistan'da beyaz eşya, Japonya'da hazır giyim ve Meksika'da kozmetik gibi ağırlıklı olarak ana sektörlere yönelik çalışmalar yayımlandı.
2026 yılında ise ihracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda ana sektörlerin yanı sıra doğrudan ürün ve alt sektörleri hedefleyen araştırmalara ağırlık verildi.
Bu kapsamda Almanya'da doğal bal, ABD'de doğaltaş, Arnavutluk'ta inşaat iskelesi ve kalıp, Avustralya'da halı, Avusturya'da armatür, Hollanda'da plastik ambalaj, Brezilya'da PVC, Güney Kore'de su ürünleri, İrlanda'da mutfak eşyaları, İtalya'da ayakkabı ve Tanzanya'da ilaç sektörlerine ilişkin raporlar hazırlandı.
İhracatçıya pazara giriş yol haritası
Sektörel Pazar Araştırması Raporlarında belirli bir sektör veya ürüne odaklanılarak hedef bölgeler, şehirler ve eyaletlerin yanı sıra dış ticaret ve ikili ticaret verileri inceleniyor.
Raporlarda ayrıca ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, standartlar, etiketleme ve ambalajlama şartları, tüketici tercihleri, lojistik imkanları, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tanıtım ve pazarlama yöntemleri, tarife dışı engeller ve vergiler hakkında bilgiler bulunuyor.
Hedef ülke pazarına girmeyi planlayan firmalara yönelik önerilerin de yer aldığı çalışmalarda, ihracatçıların karşılaşabileceği fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmeler sunuluyor.
Bakanlık, iş dünyasından gelecek talepleri de dikkate alarak ihracat açısından potansiyel taşıyan farklı sektörlerde yerinde pazar araştırmalarının gelecek yıllarda da sürdürüleceğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığımız, ticaret müşavirlerimiz tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırmasını iş dünyamızın hizmetine sundu.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) August 8, 2026
Ticaret müşavirlerimiz ve ataşelerimiz yerinde pazar araştırmaları ile ihracatçılarımızı bilgilendirme faaliyetlerine hız veriyor.… pic.twitter.com/XbIFLF6xE6