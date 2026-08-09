Warren Buffett 'en korkunç hatamdı' diyerek açıkladı: Fatura yıllar sonra katlandı

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Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i dünyanın en değerli şirketlerinden birine dönüştüren yatırım kararları kadar, milyarlarca dolara mal olan hataları da finans dünyasında ders olarak okutuluyor.

Buffett’ın yıllar sonra 'en korkunç hatam' dediği Dexter Shoe satın alımında asıl kayıp, şirkete ödediği 433 milyon doların çok ötesine geçti.

Berkshire Hathaway, ABD’li ayakkabı üreticisi Dexter Shoe Company’yi 1993 yılında yaklaşık 433 milyon dolara satın almış ve anlaşmanın tamamı nakit yerine 25 bin 203 adet Berkshire Hathaway A sınıfı hisse ile gerçekleştirilmişti.

Güçlü bir şirket olduğuna inanıyordu

Buffett satın alma sırasında güçlü geçmişi ve kârlılığıyla dikkat çeken Dexter Shoe'un ABD ayakkabı sektöründeki konumunu koruyabileceğine inanıyordu. Ancak tablo kısa sürede değişti. Düşük maliyetli yabancı üreticilerin ABD pazarındaki ağırlığını artırması, Dexter’ın yerli üretime dayalı iş modelini rekabet edemez hale getirdi. Şirket zamanla değer kaybetti ve Berkshire açısından satın alma bedelini karşılayabilecek ekonomik değer yaratamadı.

Buffett daha sonra en büyük yanılgısının Dexter’ın uzun vadeli rekabet gücünü yanlış değerlendirmek olduğunu kabul etti.

433 milyon dolarlık hata

Ancak Buffett’a göre anlaşmayı asıl pahalı hale getiren Dexter için nakit yerine Berkshire Hathaway hisselerini kullanması oldu.

Satıcılara verilen Berkshire hisseleri yıllar içinde olağanüstü değer kazandı. Buffett, 2014 yılında hissedarlarına yazdığı mektupta, satın alma sırasında verilen hisselerin o tarihte 5,7 milyar dolar değerinde olduğunu belirterek yaşananları 'finansal bir felaket' olarak nitelendirdi.

Bugünkü değeri çok daha çarpıcı

Aradan geçen yıllarda Berkshire hisselerinin yükselmeye devam etmesi, Dexter anlaşmasının fırsat maliyetini daha da büyüttü. Anlaşmada kullanılan 25 bin 203 Berkshire A hissesinin değeri bugün 19 milyar doların üzerine çıkıyor.

Dexter Shoe vakası zamanla değersiz hale gelecek bir işletme için olağanüstü değer kazanacak Berkshire hisselerinden vazgeçen Buffett için önemli bir ders haline geldi. Efsanevi yatırımcı daha sonra satın almalarda ödeme aracının gerçek değerinin de hesaba katılması gerektiğini, verilen hisselerin gerçek değerinin alınan şirketin gerçek değerinden daha yüksek olmaması gerektiğini savundu.

Bir hata Berkshire’ın yatırım anlayışını değiştirdi

Dexter vakasının ikinci önemli dersi ise rekabet avantajı oldu. Satın alındığında başarılı görünen şirket, düşük maliyetli küresel rakiplere karşı kalıcı bir üstünlüğe sahip değildi.

Bu deneyim, Buffett’ın daha sonraki yıllarda sıkça vurguladığı 'kalıcı rekabet avantajı' anlayışının önemini de ortaya koydu. Bir şirketin bugün ne kadar para kazandığından çok, bu kazanç gücünü yıllarca koruyup koruyamayacağı Berkshire’ın yatırım yaklaşımının temel unsurlarından biri haline geldi.

Dexter Shoe böylece Buffett’ın kariyerindeki sıradan bir başarısız satın alma olmaktan çıktı. 433 milyon dolara yapılan anlaşma, vazgeçilen Berkshire hisselerinin yıllar içinde katlanan değeri nedeniyle şirket tarihinin en pahalı yatırım derslerinden birine dönüştü.