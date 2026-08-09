Sigara zamları peş peşe geldi: Bir paketi 140 TL'ye dayandı

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Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan zam dalgası Imperial Tobacco grubunda yer alan sigaraların zamlanması ile devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fiyat listesine göre 10 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Imperial Tobacco grubunda sigara fiyatları 110 TL ile 130 TL arasında değişecek.

Sigaralara gelen son zamlarla birlikte Imperial Tobacco grubunda en ucuz sigara 110 TL'ye, en pahalı sigara ise 130 TL'ye dayandı.

Sigara zamları peş peşe geldi

Captain Black grubunda da en ucuz sigaranın fiyatı 110 TL'ye, BAT ve JTI grubunda 115 TL'ye, PM grubunda ise 120 TL'ye yükseldi. En pahalı sigara ise yine 140 TL oldu.

Son tabloda en pahalı sigara 140 TL ile PM grubunda, en ucuz sigara ise 110 TL ile Imperial Tobacco ve Captain Black gruplarında yer alıyor.