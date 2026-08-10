Çocuklarına harçlık vermek yerine çalıştırıyorlar! Toz almak 78 TL, otomobil yıkamak 215 TL!

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İngiltere’de çim biçmekten otomobil yıkamaya, bulaşık makinesini doldurmaktan köpek gezdirmeye kadar birçok ev işi artık çocuklar için küçük bir gelir kapısı...

NatWest Rooster Money'in yaklaşık 6-17 yaş arasındaki 500 bin çocuğu inceleyerek hazırladığı Pocket Money Index'e göre, çocukların çeşitli işler karşılığında elde ettiği ortalama haftalık gelir 9,13 sterlinden (585,23 TL) 9,74 sterline (624,33 TL) çıktı. Bu rakam yıllık 506,48 sterline (32 bin 465 TL) karşılık geliyor.

Çocukların kazancı enflasyonu solladı

İngiltere'de enflasyon yüzde 2,6 seviyesindeyken, çocukların harçlık ve yaptıkları küçük işler karşılığında elde ettiği toplam gelirdeki artış yüzde 6,7'yi buldu.

Sadece düzenli cep harçlığına bakıldığında ise artış daha sınırlı. Haftalık ortalama harçlık 3,85 sterlinden (246,79 TL) 3,94 sterline (252,55 TL) yükseldi. Ek ödemelerle birlikte 6 yaşındaki bir çocuk haftada ortalama 4,58 sterlin (293,58 TL) alırken, 17 yaşındakilerde rakam 23,56 (1510,20 TL) sterline kadar çıkıyor.

Araştırma, hangi ev işinin çocuklara ne kadar kazandırdığını da ortaya koydu.

Listenin üst sıralarında 3,52 sterlinle (225,63 TL) çim biçmek ve 3,36 sterlinle (215,38 TL) aile otomobilini yıkamak bulunuyor. Cam silmek 1,65 sterlin (105,77 TL), bahçe işleri 1,38 sterlin (88,46 TL), toz almak 1,22 sterlin (78,20 TL), köpek gezdirmek 1,15 sterlin (73,72 TL), banyo temizlemek ise 1,12 (71,79 TL) sterlin kazandırıyor.

Ev işi yoksa para da yok!

Daha basit ev işlerinde rakam düşüyor. Bulaşık yıkamak ya da bulaşık makinesini doldurmak için ortalama 54 peni (34,61 TL), çocuğun kendi odasını temizlemesi için 81 peni (51,92 TL), yatağını toplaması için ise yalnızca 28 peni (17,95 TL) ödeniyor.

Araştırmaya göre çocukların yüzde 30'u, harçlık alabilmek için belirli ev işlerini yapmak zorunda...

Ailelere uyarı: Her ev işine para vermeyin

Repeat Offender adlı hükümet kurumuna bağlı ekonomist ve sosyologlar ise sistemin yanlış uygulanmasının çocuklar üzerinde ters etki yaratabileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre cep harçlığının temel amacı, çocuklara paranın değerini öğretmek olmalı. Ancak kendi odasını toplamak gibi zaten yapması beklenen temel sorumlulukların bile para karşılığında yaptırılması, çocukta her sorumluluğun maddi bir karşılığı olması gerektiği düşüncesini geliştirebilir.

Becerileri gelişiyor

Araştırmada düzenli olarak ev işi yapan çocukların daha özgüvenli olabildiğine, sosyal becerilerinin gelişebildiğine ve okulda daha başarılı olabildiğine işaret eden çalışmalar bulunduğu da aktarılıyor.

Çocuklar harçlıklarını nerede harcıyor?

Araştırma yalnızca çocukların ne kadar kazandığını değil, paralarını nerelerde harcadığını da inceledi. Buna göre çocukların en fazla para harcadığı marka McDonald's oldu. Onu PlayStation, Amazon, Shein, Apple ve Xbox takip etti.