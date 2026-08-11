Oltasına takılan balık servet getirdi: Tek avla milyonları kazandı

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ABD'de düzenlenen dünyanın en yüksek ödüllü balıkçılık turnuvalarından White Marlin Open'da yakalanan yaklaşık 36 kilogramlık bir balık, sahibine servet kazandırdı. Bill Sharpe'ın oltasına takılan beyaz marlin sayesinde Mister Pete adlı tekne 3,5 milyon doları aşan ödülün sahibi oldu.

Maryland eyaletindeki Ocean City'de gerçekleştirilen ve altı gün süren White Marlin Open, milyonlarca dolarlık ödüllerin dağıtılmasıyla sona erdi. Bu yıl 53'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonda 334 tekne yaklaşık 10 milyon dolarlık ödül havuzundan pay alabilmek için yarıştı.

36 kilogramlık balık 3,5 milyon dolar kazandırdı

Turnuvanın en dikkat çeken avı Güney Carolina'dan Bill Sharpe'dan geldi. Mister Pete adlı teknede balık tutan Sharpe, perşembe günü 80 pound, yani yaklaşık 36,3 kilogram ağırlığında beyaz marlin yakaladı.

Sharpe'ın yakaladığı balık, turnuvanın ana kategorisinde zirvedeki yerini korudu. Böylece Mister Pete adlı tekne 3 milyon 503 bin 891 dolarlık ödülün sahibi oldu.

İki farklı kategoride birden kazandı

Turnuvanın öne çıkan bir diğer ismi John Wardlaw oldu. Gray Fox adlı teknede avlanan Wardlaw, bir gün arayla iki farklı balık türünde kategorisinin birinciliğini elde etti.

Wardlaw, çarşamba günü yaklaşık 81,2 kilogramlık ton balığı, perşembe günü ise yaklaşık 31,5 kilogramlık wahoo yakaladı. Ton balığı 1 milyon 18 bin 653 dolar, wahoo ise 72 bin 380 dolar ödül kazandırdı.

Milyon dolarlık balıklar peş peşe geldi

Turnuvada milyon doları aşan başka ödüller de dağıtıldı. James Hood'un yakaladığı yaklaşık 31,8 kilogramlık beyaz marlin, Bull Pen adlı tekneye ek katılım seçeneklerinin de etkisiyle 1 milyon 818 bin 546 dolar kazandırdı.

Kelly Weber'in yakaladığı yaklaşık 275,6 kilogram ağırlığındaki dev mavi marlin ise MaxBet adlı teknenin 1 milyon 271 bin 797 dolarlık ödülün sahibi olmasını sağladı.

Kevin Howell'ın yaklaşık 32,4 kilogramlık beyaz marlini 360 bin 721 dolar, Robert Leerink'in yaklaşık 66,5 kilogramlık ton balığı ise 175 bin 265 dolar ödül getirdi.

Anthony Rubino yaklaşık 50,1 kilogramlık mavi marlinle 111 bin 965 dolar kazanılmasını sağlarken, Ryan Jones'un yaklaşık 20,4 kilogramlık mahi-mahi avı da 22 bin 602 dolarlık ödülle sonuçlandı.

Turnuva Direktörü Madelyne Wainglass, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede, "White Marlin Open her yıl bizi şaşırtmanın yeni bir yolunu buluyor gibi görünüyor ve bu yıl da bir istisna olmadı. İnanılmaz balıklar, liderlik tablosunda dramatik değişiklikler ve tartım sırasında gerçekten unutulmaz anlar gördük" ifadelerini kullandı.