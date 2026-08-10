Altından sonra en yüksek getiri BES fonlarından

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Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) "Sektör Raporu 2025" verilerine göre, sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe geçen yıl 68 şirket faaliyet gösterdi.

Hayat ve hayat dışı branşlardaki toplam prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 1,2 trilyon liraya ulaştı. Primlerdeki artışın yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi, sektörün reel olarak da büyüdüğünü gösterdi.

Hayat dışı sigortalar toplam sektörün yüzde 85,4'ünü oluştururken, bu alandaki prim üretimi yüzde 41 artışla 1 trilyon liraya yaklaştı. Hayat sigortalarında ise prim üretimi yüzde 79 artarak 179 milyar liraya çıktı.

Hasar ödemesi 498,5 milyar liraya ulaştı

Sigorta şirketleri 2025 boyunca hayat dışı branşlarda 468,9 milyar lira, hayat sigortalarında ise 29,6 milyar lira olmak üzere toplam 498,5 milyar liralık hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Sektörün toplam aktif büyüklüğü de yüzde 68 artarak 3,8 trilyon lirayı aştı. Sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün Türkiye finansal sistemi içindeki payı yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.

Ekonomiye 1,3 katrilyon liralık teminat

Sigorta ve emeklilik sektörünün sağladığı toplam teminat hacmi 1,3 katrilyon liraya ulaştı. Güvence altına alınan ekonomik değerin Türkiye'nin GSYH'sinin yaklaşık 20 katına karşılık geldiği belirtildi.

Sektörün doğrudan istihdamı 28 bin kişiye ulaşırken, toplamda yaklaşık 200 bin kişinin istihdamına katkı sağlandı.

Trafik sigortasında prim 310 milyar lirayı geçti

Prim üretiminde en büyük pay kara araçları sorumluluk, yani zorunlu trafik sigortasının oldu. Bu branştaki prim üretimi yüzde 41 artarak 310,2 milyar liraya çıktı. Hasar/prim oranı ise yüzde 121 olarak gerçekleşti.

Sağlık sigortalarında prim üretimi yüzde 55 artarak 211,9 milyar liraya, yangın ve doğal afetlerde 166,2 milyar liraya, kaskoda ise 147,6 milyar liraya yükseldi. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 5,23 milyona, özel sağlık sigortalıların sayısı ise 2,74 milyona ulaştı.

Altından sonra en yüksek getiri BES fonlarından

Öte yandan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2025'te hem fon büyüklüğü hem de getiride güçlü bir performans gösterdi. Katılımcıların toplam fon büyüklüğü yüzde 81 artarak 1,8 trilyon liraya, devlet katkısıyla birlikte 2 trilyon liraya ulaştı.

Sistemdeki katılımcı sayısı da yüzde 6,6 artışla 10,2 milyona yükselirken, 432 bin 793 kişi emeklilik hakkı kazandı. 18 yaş altındaki katılımcı sayısı ise 1,6 milyonu aşarken, bu gruptaki toplam fon büyüklüğü devlet katkısıyla 85 milyar liraya yaklaştı.

BES fonlarının yıl genelindeki ortalama getirisi yüzde 60,9, reel getirisi ise yaklaşık yüzde 23 oldu. Böylece BES fonları, finansal piyasalarda altının ardından en yüksek ortalama getiriyi sağladı.

Fon türleri arasında altın ağırlıklı seçenekler öne çıktı. Altın katılım fonları yüzde 101,4, altın fonları ise yüzde 98,5 getiri sağlayarak ilk iki sırada yer aldı. Bu getiriler enflasyonun sırasıyla 69,9 ve 66,7 puan üzerinde gerçekleşti.

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise çalışan sayısı yüzde 3 artarak 7,8 milyona, devlet katkısı dahil toplam birikim 129 milyar liranın üzerine çıktı.