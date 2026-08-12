ABD'de TÜFE temmuz ayında yüzde 0,1 yükseldi

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı
ABD'de tüketici fiyatları temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 3,4 seviyesine geriledi. Piyasa beklentileri ise yıllık enflasyonun yüzde 3,8'e çıkacağı, tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 düşeceği yönündeydi.
ABD'de piyasaların yakından takip ettiği temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici fiyatlarındaki aylık artışın sınırlı kalması, yılın başında enerji fiyatlarının etkisiyle görülen enflasyonist baskının hafiflemeye başladığına işaret etti.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 0,1 arttı.
Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında tutulduğu çekirdek TÜFE ise aynı dönemde aylık yüzde 0,2 yükseldi.
Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 3,4 olarak gerçekleşirken, çekirdek enflasyon yüzde 2,5 seviyesinde kaydedildi. Açıklanan veriler Dow Jones tarafından derlenen piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
Fed'in faiz kararı için yeni sinyal
Enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etse de haziran ve temmuz aylarında aylık fiyat artışlarının ılımlı seyretmesi dikkat çekti.
Veriler, yılın başlarında özellikle enerji fiyatlarının etkisiyle hızlanan enflasyonun ivme kaybetmeye başladığına işaret ederken, Fed'in yakın dönemde faiz artırımına gitmesine yönelik baskının da azalabileceği değerlendiriliyor.